Illa, en su despedida del Ministerio: "No me arrepiento de nada de lo que he hecho

Defiende dejar Sanidad para ser candidato en las catalanas porque es un servidor público que estará donde "pueda ser más útil"

El ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este martes, tras su último Consejo de Ministros, que no se arrepiente "de nada de lo que ha hecho", tampoco de dejar ahora Ministerio en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus, porque cree en el "trabajo colectivo".

Además, ha justificado que vaya a ser su sucesor y no él quien dé cuenta este mes en el Congreso de la evolución de la pandemia y del estado de alarma, a pesar de haber recibido duras críticas de la oposición e incluso de sus socios de Unidas Podemos por no comparecer por última vez en la Cámara Baja.

"No me arrepiento de nada de lo que he hecho, dejo mis responsabilidades en el momento en que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento", ha declarado en rueda de prensa en Moncloa tras su último Consejo de Ministros, en la que ha aprovechado para despedirse y para agradecer a su equipo, a los profesionales sanitarios, a las comunidades autónomas y a los ciudadanos su respuesta estos meses.

Asimismo, ha defendido que si ha decidido dar este paso es porque es un "servidor público" que va donde puede ser "más útil" y donde sus compañeros le "piden" qué esté.

Preguntado sobre si no se arrepiente de no haberse ido antes, y haber evitado dejar el Ministerio en un momento tan delicado como el actual, Illa ha recordado que su compromiso fue seguir al frente de Sanidad, volcado al "101%" en la lucha contra el coronavirus, hasta que comenzara la campaña, y así lo ha cumplido.

Así, ha apostillado que será ahora, una vez que se publique su cese en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuando se dedique "al 101%" en su candidatura para las elecciones autonómicas catalanas.

"Siempre he dicho que creo en el trabajo colectivo, en el Ministerio hay un equipo magnífico de profesionales y servidores públicos, y también lo hay en las comunidades, en todas ellas. Van a seguir haciendo un trabajo magnífico", ha garantizado Illa, sobre su marcha precisamente ahora. "La tercera ola va a ser derrotada igual que se derrotamos la primera y la segunda porque tenemos los instrumentos para ello", ha recalcado.

"HA SIDO UN HONOR SERVIR A MI PAÍS"

Illa ha dedicado parte de su intervención inicial a despedirse de todos los equipos con los que ha colaborado estos meses en la lucha contra la pandemia; meses que, según ha reconocido después, no han sido "cómodos" pero sí "apasionantes", porque ha sido para él "un honor servir" a su país. "Me voy a otra responsabilidad que también anticipo que no va a ser cómoda", ha apostillado.

En concreto, ha valorado el trabajo que ha realizado con las comunidades autónomas, a pesar de los "momentos complicados" y los "desencuentros". "He aprendido de todos mis adversarios políticos", ha afirmado, tras recordar también a los miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso en la que esta semana ya no comparecerá, como estaba previsto en un inicio.

A este respecto, Illa ha asegurado que ha ido al Congreso "cuantas veces" se le ha solicitado, pero que en este caso esta responsabilidad la debe asumir ya quien le suceda en el cargo. En todo caso, ha dicho que el Gobierno va a cumplir con su obligación de dar cuenta de forma mensual de la evolución de la pandemia y del estado de alarma.

Illa también ha relatado uno de los momento más complicados que ha vivido en este año como ministro, cuando tuvo que proponerle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de aplicar restricciones para poder acompañar a los seres queridos que habían fallecido.

"Me llevo conmigo a todas las familias que han padecido y siguen padeciendo la enfermedad y a todos los que han perdido a un ser querido. En la nueva etapa seguiré enfocado en dar lo mejor de mí", ha afirmado.

También ha querido reconocer a los profesionales sanitarios en el sentido más amplio, "desde el médico especialista hasta el celador o los que asumen labores de limpieza en los hospitales" su "vocación y su "profesionalidad". Y a los ciudadanos les ha dado las gracias por cumplir con las medidas tan "duras" que se han tenido y tienen que adoptar.

"Para mí ha sido un honor. Me voy con mucha pena de dejar a muchos amigos dentro y fuera del Gobierno. Me considero un servidor público y siempre estaré donde creo que pueda ser más útil", ha zanjado.