Illa desconoce si Ayuso ha vulnerado la ley al confinarse en un hotel y se remite a "quien tenga competencias"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que no sabe si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha incumplido las directrices sobre confinamiento al haberse aislado desde el 16 de marzo en un hotel cerrado y se ha limitado a pasarle la cuestión a "quien tenga competencias".

Illa ha sido preguntado por este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer la situación de las Comunidades Autónomas en el plan de desescalada. Sobre la situación de Ayuso en un apartamento, en el que permanece desde mitad de marzo, no ha respondido a la cuestión de si incumple o no las normas. "No sé si ha vulnerado la ley. Quien tenga competencias lo dirá", se ha limitado a decir.

El ministro ha sido igualmente preguntado en la rueda de prensa por las declaraciones del diputado madrileño del PSOE Rafael Simancas, quien ha asegurado que si España tiene cifras tan altas de contagiados "es porque en España está la Comunidad de Madrid".

Salvador Illa ha respondido que no entra "en reproches" con ninguna Comunidad Autónoma ni tampoco va a valorar las declaraciones de otras personas.