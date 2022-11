Illa denuncia "pasividad desesperante" de ERC para abordar los presupuestos

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha denunciado este sábado una "pasividad desesperante" de ERC para abordar los presupuestos de 2023, sobre los que ha dicho que "hay contactos" pero no se puede hablar de negociaciones porque no tienen siquiera la documentación necesaria.

En una entrevista con Catalunya Ràdio, el dirigente socialista ha dado por descartado que haya presupuestos para final de año y ha recordado que, el 22 de agosto, ofreció su apoyo al Govern para que estuvieran aprobados el 1 de enero, una oferta que no caduca porque tiene interés en que "Cataluña vaya bien".

Ha subrayado que el Govern colapsó "de manera estrepitosa" y, sobre la salida de Junts per Catalunya (JxCat), ha criticado que "debía haber roto el Govern dejando los presupuestos encarrilados, eso es servir a Cataluña".

Illa ha dicho que ve dudas en el Govern de ERC a la hora de negociar los presupuestos con los socialistas "con posiciones de todo tipo" y ha puntualizado que ni siquiera les han dado "la documentación mínima para estudiar con seriedad y rigor" las cuentas de 2023.

Por todo ello, el primer secretario del PSC habla de "pasividad desesperante", ya que "no se dice que 'no' pero tampoco que 'sí'" y califica sus reuniones de "contactos" pero no de "negociaciones".

"Los ciudadanos nos piden una política útil que solucione los problemas y no que los cree", ha dicho, y ha insistido en que al no tener presupuestos el 1 de enero, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "ha creado un problema".

Sin embargo, no se plantea por ahora presentar una moción de censura porque considera prioritario afrontar la crisis alimentaria, energética y la subida de la inflación.

"Quisiera -ha subrayado- que Aragonès fuera consciente de que tiene 33 diputados de 135" y que el Govern debe dirigirse a la Cataluña entera".

Ha acusado a ERC de tener "amnesia" y de incumplir los acuerdos para abrir un diálogo en Cataluña, "en política la credibilidad es un requisito para generar confianzas", y ha asegurado no entender por qué "tanto proclamar el dialogo y poco practicarlo". Lo hacen, se ha respondido, "porque miran a media Cataluña".

El primer secretario del PSC se siente "cómodo" con la propuesta de reforma del Código Penal que, entre otras cosas, "tipifica" los hechos de 2017, y recuerda que siguen existiendo instrumentos "no penales" como el artículo 155 de la Constitución, en caso de que "alguien quiera repetir lo que ocurrió hace cinco años".

El objetivo de esta reforma, afirma, "no" es lograr la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sino "mirar adelante", algo que considera que "es una demanda mayoritaria de la sociedad catalana y española".

Aunque respeta e incluso dice "comprender" todas las situaciones personales, cree que "todo el mundo ha de rendir cuentas de las decisiones que ha adoptado".