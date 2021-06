Illa: decisión sobre indultos debe basarse en convicciones y no en encuestas

El jefe de la oposición en Cataluña, el socialista Salvador Illa, ha reivindicado que el Gobierno debe tomar la decisión sobre los posibles indultos a los dirigentes independentistas condenados por el "procés" en base "a convicciones y no a encuestas".

Así se ha expresado durante una entrevista en Antena 3 al ser preguntado por varias encuestas publicadas en medios de comunicación que sostienen que hay una mayoría de españoles en contra de la concesión de esta medida de gracia.

En los últimos días, Illa ha defendido abiertamente los indultos para los líderes del "procés" porque, en su opinión, pueden ayudar a "abrir una nueva etapa" de "reencuentro" en Cataluña.

"Esta decisión (conceder o no los indultos) no se le escapa a nadie que es compleja (...) se tiene que tomar siempre en base a convicciones y no en base a encuestas o a estados de opinión", ha subrayado.

El líder del PSC en el Parlament ha agregado que, en cualquier caso, lo que sí que tendrá que hacer el Gobierno es "explicar bien" los argumentos y la base constitucional de su decisión, que ha confiado en que no se demore.

Illa ha afirmado que entiende que haya "reticencias" por parte de algunos ciudadanos de Cataluña y del resto de España, pero les ha pedido un "voto de confianza" en la decisión que adopte el ejecutivo de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha destacado que la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, cuestionando la unilateralidad es "un paso en la dirección correcta" de cara al futuro, y ha subrayado que desde 2017 el independentismo no ha hecho nada que implique romper el "marco de convivencia". EFE