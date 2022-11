Illa critica "pasividad desesperante" de Aragonès en negociación presupuestos

El jefe de la oposición en el Parlament, Salvador Illa, ha criticado la "pasividad desesperante" con la que a su entender afronta el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la negociación de los presupuesto de la Generalitat para 2023.

Illa ha participado este sábado en las jornadas económicas de S'Agaró, en Girona, donde ha aprovechado para censurar la actitud del president en este aspecto.

Preguntado por cómo marchaba la negociación de las cuentas para 2023, el primer secretario del PSC ha asegurado: "No hay negociaciones abiertas para desesperación mía. Ha habido contactos, pero no se pueden calificar de negociación".

Illa ha opinado que Aragonès afronta dicha negociación con una "pasividad desesperante" a pesar de que el momento político, a su juicio, exige que todas las instituciones cuenten con nuevos presupuestos aprobados el 1 de enero.

"Venimos ofreciendo un acuerdo presupuestario desde finales de agosto. Lo hicimos antes del colapso del Govern, lo hemos mantenido después del colapso (en referencia a la salida de Junts del Ejecutivo) y no ha habido negociación", ha explicado Illa, para dejar claro que ha mantenido su mano tendida en todo este tiempo al Gobierno catalán.

Asimismo, ha garantizado que el PSC no exigirá en esta negociación presupuestaria "medidas al margen del presupuesto", como el "cese de un conseller", sino que se ceñirá a las cuentas, ha recalcado.

Ha dado por supuesto que el PSC será "exigente", pero ha insistido en la conveniencia de iniciar la negociación "cuanto antes", y en este punto se ha quejado de que el grupo del PSC no ha recibido aún ningún tipo de documentación presupuestaria por parte del Govern.

LA REFORMA DE LA SEDICIÓN, UNA DECISIÓN "VALIENTE" Y "ACERTADA"

Por otra parte, Illa se ha referido a la reforma del delito de sedición, para sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados, y ha tildado la decisión de "valiente".

El jefe de la oposición en Cataluña ha recordado que este era ya un compromiso de investidura de Pedro Sánchez y ha tildado de "bastante sentido común" tomar en consideración lo ocurrido en 2017 y reformar un delito definido en 1822 a partir de esta experiencia.

"Me parece que es una decisión acertada", ha dicho Illa, que al igual que este viernes ha insistido en que "no se despenaliza nada", ya que sigue "vigente el delito de rebelión", las conductas de 2017 "siguen tipificadas penalmente", en este caso como "desórdenes públicos agravados" y no hay "ni amnistía ni despenalización".

"Desjudicializar significa que la política ocupe el espacio propio de la política", ha reiterado Illa, que ha abogado por que la sociedad catalana "mire hacia adelante" y deje atrás el "resentimiento" generado en el momento álgido del "procés".

Por otra parte, preguntado por la buena dinámica del PSC en los sondeos, ha asegurado que no renuncia "a un gobierno en solitario del PSC" y ha añadido que intentará que su alternativa de gobierno tenga los "suficientes apoyos" para poder liderar desde el Govern.