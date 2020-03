Illa cree que la mesa de diálogo tiene futuro a pesar de Puigdemont

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que no le han sorprendido las declaraciones del expresidente catalán Carles Puigdemont en las que apelaba a la movilización y a prepararse para "la lucha definitiva" y, a pesar de ello, ha considerado que la mesa de diálogo con Cataluña, de la que forma parte, "tiene futuro".

Illa ha valorado así, en declaraciones a la Cadena Ser, el acto protagonizado este sábado en Perpiñán (Francia) por Puigdemont en el que enfatizó las diferencias estratégicas entre JxCat, ERC y CUP, cuatro días después de la primera reunión de la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat.

"Las declaraciones de Puigdemont no me han sorprendido, no esperaba otra cosa, y creo que están equivocadas", ha afirmado Illa, quien ha reconocido que hay "una parte relativamente relevante del independentismo que está en posiciones muy cerradas, que piensa que el independentismo es la mejor solución y que no comparto", y otra parte de la sociedad catalana que está a favor de diálogo.

Preguntado en qué parte se sitúa Quim Torra ha rechazado hacer hipótesis, y ha indicado que es el presidente de la Generalitat y el interlocutor en la mesa de diálogo.

"Es un diálogo entre gobiernos y estamos hablando con ellos y tenemos un acuerdo de activar la comisión bilateral prevista en la Constitución y en el Estatuto de autonomía", ha apuntado.

Illa ha considerado que la mesa de diálogo "tiene futuro" porque "hay una corriente de fondo en la sociedad catalana a favor del diálogo franco y sincero, dentro del marco de convivencia que nos hemos dado, y la gente entiende que tenemos un problema político que hay que resolver por la vía política".

El ministro ha subrayado la apuesta "firme" del Gobierno por el diálogo "dentro del marco de convivencia que tenemos y para intentar afrontar en términos políticos un conflicto político".