Illa cree que ERC debería hablar con el PSC en ausencia de un pacto con JxCat

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, cree que ERC debería "hablar" con el PSC ante la falta de un acuerdo con Junts para reeditar la coalición de gobierno actual en Cataluña: "Hay un camino diferente, que es difícil, y que pasa por una mayoría de izquierdas", ha dicho.

En una entrevista en el Diari ARA, ha descartado facilitar un Govern en solitario de ERC para evitar una repetición electoral, pues considera que es él quién tendría que liderar una eventual alternativa de izquierdas porque el pasado 14 de febrero superó en 50.000 votos al candidato de ERC, Pere Aragonès, con quien empató a 33 escaños.

¿Por qué el que ha ganado tiene que simplemente facilitar?", ha cuestionado.

Y ha agregado, con una frase que ha dejado sin acabar: "Cataluña necesita un Govern sólido. Creo, y lo digo sin ningún tipo de pedantería, pero yo he ganado las elecciones. He obtenido más votos que Aragonès, y creo que por lo menos tenemos que hablar de un esquema de gobierno en el que el PSC no...".

Illa ha apuntado que las dificultades de ERC y JxCat para reeditar una coalición de gobierno que ya rige es una prueba de que se trata de una alianza "que no funciona" y ha reivindicado, dirigiéndose a los republicanos, que "en la vida siempre hay alternativas diferentes a lo que hay".

Para el candidato socialista, la mayor evidencia de que las negociaciones entre los dos partidos independentistas no avanzan es el nuevo ultimátum -"es el segundo o el tercero", ha ironizado- lanzado públicamente este jueves por el dirigente de ERC Sergi Sabrià, que fija en el 20 de mayo la fecha límite para un acuerdo con los de Carles Puigdemont antes de "explorar" vías diferentes, como gobernar en solitario. EFE