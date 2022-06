Illa censura la "parálisis" del Govern de Aragonès, "muy por debajo de Pujol"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha defendido este domingo su "Govern alternativo" frente a la "parálisis" y la "autocomplacencia" del que lidera Pere Aragonès, cuyo nivel de competencia, ha criticado, está "muy por debajo" de los del socialista José Montilla y el convergente Jordi Pujol.

Illa ha presentado su informe político en el Consell Nacional del PSC, con un discurso en el que ha reivindicado el Gobierno de Pedro Sánchez y el papel de los socialistas en la búsqueda de "soluciones" a los problemas de los ciudadanos, mientras ha arremetido contra el "sectarismo" del ejecutivo catalán, del que se cumple un año.

En opinión de Illa, el Govern que lidera el republicano Pere Aragonès "no va, ni irá, porque están tan peleados que es imposible recomponerlo" y la figura del president tiene "mucho recorrido de mejora".

"El nivel de competencia del Govern de la Generalitat está por debajo del de Montilla y del que tenía el gobierno de Pujol. Pero mucho es mucho, muy por debajo", ha aseverado el primer secretario de los socialistas catalanes.

En ese sentido, ha reclamado un gobierno catalán "de acción, un poco más autoexigente, que reconozca errores", con más "ambición", frente a una Cataluña "cerrada en sí misma" que se "autoengaña con lo de aquí todo va bien".

Illa ha proclamado que, "en términos absolutos, en Cataluña invierte mucho más el Gobierno que la Generalitat" y, además, con una actitud "no sectaria", como lo demuestra el hecho de que se han incorporado a los ministerios cargos no socialistas, como el exconseller de CiU Pere Macias, para supervisar el plan de Cercanías-Rodalies.

"La buena política es la de los acuerdos, no la confrontación, la autoexigencia y no la victimización, las identidades compartidas y no excluyentes", ha defendido Salvador Illa, que se ha preguntado: "¿Qué Cataluña queremos, la de las lamentaciones o la de las soluciones, la de parálisis o la de la acción?".

En ese sentido, se ha felicitado por la gestión del "caso Pegasus" de espionaje político al independentismo y por el apoyo del PSC al acuerdo para reformar la normativa sobre el uso de las lenguas en las escuelas: "hoy el castellano es lengua de aprendizaje en la enseñanza, así lo dice el Consell de Garantías Estatutarias".

Tras criticar que el Govern promueva un 80% de clases en catalán en la universidad mientras se niega a fijar porcentajes en la primaria, el líder socialista ha apuntado que se trata de una "contradicción más en un gobierno que está dividido y no acaba de ponerse de acuerdo nunca".

También se ha referido Illa a las huelgas de docentes, para acabar preguntándose si puede definirse de izquierdas un partido que "no vota la reforma laboral y que niega interlocución a los sindicatos educativos".