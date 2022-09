Illa y Batet reivindican la "épica del reencuentro" y piden lealtad al Govern

El líder del PSC, Salvador Illa, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, han reivindicado la "épica del reencuentro" frente a los "horizontes imposibles" del independentismo, y han reclamado "lealtad" a un gobierno catalán enfrascado en un "conflicto crónico" interno.

Los dos dirigentes han protagonizado, junto al expresidente catalán José Montilla, un coloquio sobre la mejora del autogobierno en Cataluña, organizado por la fundación Rafael Campalans del PSC.

Illa, que ha defendido que para avanzar son necesarias "posturas gradualistas en lugar de actitudes maximalistas del todo o nada", aunque parezca "menos épico", ha lamentado el "deterioro institucional" que se ha producido en Cataluña en los últimos años.

"Hay un gobierno con conflicto crónico entre socios, que se exporta al Parlament. No tener una presidencia plena del Parlament es una falta de respeto a la institución, con el riesgo de extenderlo a otros espacios institucionales", ha alertado.

Para el jefe de la oposición en Cataluña, las "peleas constantes y autoreferenciales" en el seno del Govern entre ERC y JxCat son una "falta de respeto" a la ciudadanía, como también ha tildado de "grave error" que el president, Pere Aragonès, no acepte la mano tendida del PSC para aprobar presupuestos. "Él sabrá", ha lamentado.

Y tras criticar la ausencia de un proyecto de país "inclusivo" y que esté dirigido al conjunto de catalanes "y no solo a la mitad", Illa ha reclamado "lealtad institucional" al Govern.

Frente al "patriotismo de la verdad absoluta", el peligro de la "antipolítica" y los "horizontes imposibles" que buscan avanzar "mediante la confrontación", el líder socialista ha reivindicado "la épica del reencuentro".

"Aquí se habla más de la épica de la independencia, pero también hay la épica del reencuentro. Yo la he visto. Yo he visto a gente en Cataluña que se emociona descubriendo que pueden dialogar con alguien que piensa completamente diferente o incluso cuando pueden encontrar alguna conexión, como en el tema del catalán en la escuela. Yo he visto escenas así. Pero lo que hay que hacer es hablar", ha afirmado.

Un concepto en el que también ha coincidido Batet: "Me parece increíble que dividir y fragmentarse sea épico. La épica de sumar, de estar juntos, me parece mucho más épico. Claro que hay épica en construir un proyecto con el que es diferente, en ponerse de acuerdo. La épica de la convivencia me parece mucho más estimulante".

BATET EXIGE AL GOVERN LEALTAD Y CREER EN LAS INSTITUCIONES

La presidenta del Congreso ha considerado que las "urgencias" de Cataluña son que "instituciones catalanas que crean en el autogobierno, en el Estatut y en la capacidad de desarrollarlo"; que haya una "lealtad institucional básica" para "recuperar la confianza"; y sobre todo que haya "un gobierno que gobierne".

Y es que Batet ha afeado al Govern de Pere Aragonès que esté enredado en sus "propias disputas internas que nada aportan a la ciudadanía" y haya abandonado la mejora del autogobierno.

"¿Dónde está la política industrial, la cultural, la educativa, la sanitaria, la de dependencia? En este país no se habla de políticas públicas desde hace años y es agotador. La sensación de pasar página es imperiosa", ha aseverado.

ILLA ACUSA A PUIGNERÓ DE "QUERER QUE RODALIES VAYA MAL"

Por otro lado, el primer secretario del PSC ha censurado la "cultura de la queja y el victimismo" que hay en el actual Ejecutivo catalán y, como ejemplo de ello, ha aludido a la reclamación de la Generalitat de que se le transfiera la gestión de Rodalies.

"Cuando dicen 'quiero Rodalies', yo también quiero. Pero es que los trenes ya están comprados. (El vicepresident) Puigneró aún no se ha enterado. Ya hay un contrato de Renfe con Alstom, que fabrica en Santa Perpetua. Sesenta trenes ya comprados, pendientes de que usted, señor Puigneró, firme el contrato programa", ha dicho Illa.

Y ha proseguido: "Puigneró no quiere firmar el contrato programa porque quiere que las cosas vayan mal y Rodalies vaya mal. Si quiere resolver Rodalies, siéntese, firme el contrato y tendremos nuevos trenes. Me indigna. Esa cultura de la queja debe acabarse, debemos ir a la cultura de la cooperación y la lealtad".

Por su parte, el expresident José Montilla ha aplaudido la "mano tendida" de los socialistas frente a los que "buscan dividir y el conflicto", y ha instado al independentismo a hacer "autocrítica": "Realmente el autogobierno catalán tiene mejor salud ahora que en 2012?¿Tienen más prestigio las instituciones", ha preguntado.