Illa avisa: un Govern que no sabe organizar oposiciones no es el más indicado

El líder del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido hoy de que "un Govern que no sabe organizar unas oposiciones" de funcionarios de la Administración de la Generalitat "no es el más indicado para dirigir al país".

Salvador Illa se ha referido, al inicio de la manifestación conmemorativa del Primero de Mayo en Barcelona, a los problemas organizativos que tuvieron lugar el pasado sábado en las oposiciones que se llevaron a cabo en Cataluña para estabilizar las plazas de interinos en la Administración de la Generalitat.

Illa ha recordado que "la cultura del trabajo y del esfuerzo es esencial para generar prosperidad" y ha añadido que "nosotros queremos una Cataluña próspera y también un trabajo de calidad y en condiciones, basado en el mérito, la equidad y la justicia".

Después de "reconocer el papel de las organizaciones sindicales", el líder del PSC ha destacado "los avances que se han hechos en los últimos años de Gobierno presidido por Pedro Sánchez en materia de salario mínimo interprofesional, en la reforma laboral y últimamente también en materia de pensiones".

Ha querido transmitir "el apoyo de los socialistas al conjunto de los trabajadores, y especialmente hoy a los empleados públicos y, en concreto, a los más de 13.500 que después de prepararse durante muchas semanas y meses para unas oposiciones, se han encontrado con un caos organizativo".

"Vamos a llegar hasta el fondo de este asunto, pero ya de entrada, quiero decir que un Govern que no sabe organizar unas oposiciones no parece ser el más indicado para dirigir el país", ha afirmado Illa.

El alcaldable del PSC por Barcelona, Jaume Collboni, ha indicado, por su parte, que hoy "las fuerzas progresistas y los sindicatos de clase nos unimos para reivindicar un trabajo digno, estable y bien pagado".

"También nos unimos -ha añadido- para plantar cara a la derecha, al PP en España y a JxCat en Cataluña y en Barcelona con su candidato Xavier Trias, que no sólo no han apoyado muchas de las reformas progresistas promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, sino que además, amenazan con no aplicarlas allí donde gobiernan".

Collboni ha explicado que adquiere el compromiso si es elegido alcalde de "poner a disposición de la Inspección de Trabajo la plantilla ampliada de la Guardia Urbana, para apoyar la aplicación de las leyes laborales".

"Es fundamental que las reformas que se están haciendo se apliquen, y creo que con el apoyo de la Guardia Urbana, Barcelona, que ha sido la cuna del movimiento obrero en España, da un paso más", ha señalado antes de indicar que la Guardia Urbana "ya ha empezado a hacer pruebas piloto".