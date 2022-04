Illa, a Aragonès: "¿Qué tiene de izquierdas votar contra el plan anticrisis?"

El líder del PSC, Salvador Illa, se ha dirigido al presidente catalán, Pere Aragonès, y al presidente de ERC, Oriol Junqueras, para preguntarles "qué tiene de izquierdas votar en contra del plan anticrisis" del Gobierno, y ha sugerido si ERC no quería una "excusa" para "desestabilizar" la legislatura.

En declaraciones a los medios antes de visitar la Feria del Espárrago de Gavà (Barcelona), junto a la alcaldesa Gemma Badia y otros dirigentes socialistas, Illa ha lanzado un mensaje directo a los líderes de ERC, pero también al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por el voto en contra de esos partidos al plan de medidas económicas y sociales para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, aprobado el jueves en el Congreso.

"¿Qué tiene de izquierdas o sentido de Estado votar en contra de un decreto que rebaja en 20 céntimos el precio de la gasolina, que congela el incremento del precio del alquiler, que proporciona ayudas directas a sectores productivos y empresariales o que rebaja el IVA de la factura de la luz?", ha dicho Illa.

Y ha proseguido, apelando a esos dirigentes: "¿Qué tiene de izquierdas votar en contra de eso, señor Aragonès, señor Rufián, señor Junqueras? ¿Qué tiene de sentido de Estado intentar boicotear ese decreto, señor Feijóo?".

Aunque Illa ha dicho "entender la inquietud" desde dirigentes independentistas por el supuesto caso de espionaje político a través del sistema Pegasus, ha defendido que se "llegue hasta el final de este asunto", pero no así que "se pidan responsabilidades antes de saber qué ha pasado".

Así, ha instado a esperar a las explicaciones pertinentes en el marco de la Comisión de Secretos Oficiales y, "una vez aclarado, ver si se deben pedir responsabilidades o no. Pero no antes. No cabría en el orden natural de las cosas", ha añadido.

Aunque ERC, en voz de su secretaria general adjunta, Marta Vilalta, ha vuelto a advertir al Gobierno de que si no toma medidas y asume responsabilidades, la legislatura "será difícil que se alargue más tiempo", Illa ha pedido "serenidad y prudencia" y se ha mostrado convencido de que "el Gobierno tiene fortaleza para llegar al final de legislatura... y es lo que conviene".

El líder del PSC, que ha reclamado "no mezclar las cosas y no romper el camino del diálogo", ha asegurado que le "constan" contactos entre Generalitat y Gobierno, aunque ha recordado que el gobierno catalán quiere que la relación "sea de mínimos" y, en cambio, él desea una "relación de máximos para resolver problemas en Cataluña".