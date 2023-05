Illa apunta a un "desbarajuste" en Lleida y erige al PSC para ordenar las instituciones

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha erigido a la formación socialista para ordenar las instituciones y las calles en Lleida: "No quiero que nadie se me ofenda, pero lo que me llega de Lleida es un desbarajuste".

En un acto del PSC en Lleida este lunes por la tarde junto al alcaldable del municipio, Fèlix Larrosa, Illa ha reivindicado una campaña electoral para las municipales propositiva y ha pedido "desconfiar de aquellos que no son capaces de decirnos hacia donde quieren llevar la ciudad".

El dirigente socialista ha reiterado su lema de poner Catalunya 'en marcha' y hacerlo desde todas las capitales catalanas, porque ha reivindicado que "Catalunya es arte, y es cultura, y es innovación, y Catalunya es el Pirineo, y es la Costa Brava, y es el Delta de l'Ebre".

Asimismo, ha ensalzado literalmente la cultura del esfuerzo y del trabajo que ve en la capital catalana, y ha reconocido que a veces se cometan errores: "Sabemos rectificar y volver a convertirnos, que es nuestro objetivo, en el motor económico de España y de Europa".

Larrosa ha apuntado que el actual alcalde "niega que en esta ciudad hay una sensación, y hay unos hechos estadísticamente probados" de situación de inseguridad, en sus palabras, y ha criticado que para 2023 no haya nuevas convocatorias de la Guardia Urbana en Lleida.