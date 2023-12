Illa afea el "triunfalismo" de Aragonès y le pide que no use la financiación como "excusa"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afeado este miércoles el "triunfalismo" del discurso navideño del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y le ha pedido que no use la financiación "como excusa para no hacer el trabajo" que le corresponde al Govern.

En su discurso institucional de Navidad, emitido ayer, Aragonès, que reivindicó "grandes hitos" logrados este año, como el acuerdo para la amnistía o el traspaso de Rodalies, reclamó que 2024 sea el año en el que se acuerde "una financiación singular con el Estado que ponga fin a un déficit fiscal insoportable" que "priva" a Cataluña de destinar sus recursos a fortalecer el Estado del Bienestar.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a Cervera (Lleida), Illa ha reconocido que Cataluña necesita una financiación "justa y acordada", pero ha instado al Govern a no usar esta cuestión como "excusa permanente".

"Necesitamos un Govern que no use la financiación como una excusa para no hacer el trabajo que le corresponde en materia de educación, suministro de agua, energías renovables o infraestructuras que nos conectan al mundo", ha subrayado.

Para el líder del PSC, "visto el balance de estos últimos diez años, no es momento para discursos triunfalistas".

Al respecto, ha pedido que el Govern "haga un poco de autocrítica y reconozca los errores que se han cometido en los últimos años".

Sobre las palabras de Aragonès refiriéndose a 2024 como el inicio de "la segunda fase del proceso de negociación con el Estado" para que Cataluña celebre un referéndum de independencia, Illa ha enfatizado que los socialistas catalanes rechazan los "planteamientos divisivos".

"Le conviene a Cataluña un Govern que trabaje para unir a los catalanes, no para dividirlos, insistiendo en planteamientos divisivos para la sociedad catalana", ha subrayado.

Illa ha reclamado "espíritu de servicio" al Govern para que en 2024 Cataluña "recupere la excelencia" en ámbitos como la educación, las energías renovables o las infraestructuras hídricas y de movilidad.