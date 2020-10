Illa acusa a Casado de "retroceder" de nuevo y no tener argumentos sanitarios

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de haber "retrocedido" en una semana al volver a la confrontación y le ha acusado de no tener "ni un argumento sanitario" para defender su posición.

Illa ha arremetido contra la "no posición" de Casado por la abstención del PP y le ha vuelto a colocar del mismo lado que Vox, el de la confrontación. "Todo lo que avanza lo retrocede en una semana", ha lamentado recordando que hace siete días el líder del PP rompió con el partido de Santiago Abascal.

Ha señalado no sabe "de dónde viene ni de dónde ha aterrizado" Casado, "de algún planeta", ha dicho. Y ha reprochado al presidente del PP que no se haya disculpado, como hizo el ministro este miércoles, por haber asistido a una cena convocada por el diario " El Español".

"Debería hacer lo que yo, intente ayer darle la razón a los ciudadanos porque no entendieron" la asistencia de los dirigentes públicos, incluidos ambos, a esa cena.

También ha querido Illa en este turno referirse a las acusaciones vertidas contra él de quienes le llaman "despectivamente socialista catalán en Madrid" y le acusan de "madrileñofobia" o apuntan que su posición sobre la Comunidad se debe a intereses electoralistas en Cataluña.

Algo sobre lo que lleva escuchando comentarios durante semanas pero que no ha querido responder hasta ahora.

"Miren, siempre me he sentido muy cerca de Madrid, no nací aquí pero ahora me siento mucho más cerca que nunca de Madrid, porque he sufrido con los madrileños y he visto a una ciudad admirable que resiste, que acoge, que se levanta que no pregunta, que está unida", ha dicho Illa.

Y ha añadido que es "imposible no sentirse cerca de una ciudad que en seguida te hace sentir como uno más". "Gracias, Madrid", ha concluido el ministro.

En cualquier caso ha insistido en que no iba a entrar en la "bronca" que busca Pablo Casado, porque su único adversario es el virus aunque el del líder del PP "parece que siga siendo exclusivamente el Gobierno", y ha lamentado que la derecha continúe inmersa en unas "primarias".