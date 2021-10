Illa se abre a negociar los presupuestos catalanes sin condiciones previas

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha tendido la mano al Govern para negociar las cuentas de 2022 sin condiciones previas, en caso de que el ejecutivo de Pere Aragonès no logre un acuerdo con la CUP: "No nos podemos permitir que Cataluña no tenga presupuestos", ha subrayado.

En una entrevista con Efe, el jefe de la oposición en Cataluña ha destacado que con este ofrecimiento el PSC "antepone las necesidades de la ciudadanía" a sus "conveniencias tácticas o políticas".

"No tenemos una postura de cerrazón. Yo no quiero el 'cuánto peor, mejor', y creo que, en una situación como la que estamos viviendo, la actitud de la confrontación por la confrontación y del 'no a todo' no es lo que pide la gente", ha argumentado.

Y ha añadido: "Tendremos un enfoque constructivo. Quiero que haya unos presupuestos, aunque sean unos presupuestos con los que no estemos de acuerdo en algunas cosas".

Las palabras de Illa llegan después de que esta semana el conseller de Economía, Jaume Giró, anunciase que el Govern aprobará su proyecto presupuestario a principios de noviembre.

Para el exministro socialista, esta previsión sitúa a Cataluña "en zona de riesgo", ya que implica que el Govern incumplirá el plazo establecido por ley -10 de octubre- para llevar su proyecto presupuestario al Parlament.

Este retraso, en su opinión, es especialmente reprobable si se tiene en cuenta que el Govern rehusó aprobar unos presupuestos para 2021 aduciendo que no había tiempo suficiente tras tomar posesión en mayo.

"En el momento en que se aprobó el actual presupuesto (en abril de 2020) se reconoció que estaba hecho con criterios prepandémicos y que había que hacer ajustes para poder adaptarlo a la nueva realidad (...). Y así estamos, con un presupuesto prepandémico", ha expuesto.

Illa ve urgente un nuevo presupuesto hecho "con rigor y criterios pandémicos", para asegurar la recuperación económica postcovid y para garantizar que los recursos llegan a los colectivos más afectados por la crisis derivada de la pandemia.

A su juicio, lo "lógico" sería que el Govern de ERC y JxCat sacara adelante las nuevas cuentas con el apoyo de la CUP, que cedió sus votos para investir a Aragonès.

No obstante, Illa ofrece la colaboración de los socialistas si no es posible un pacto con la CUP, que en las últimas semanas han expresado reticencias a facilitar la gobernabilidad del ejecutivo de Aragonès al observar incumplimientos en el acuerdo de investidura.

El PSC ya había tendido la mano en la anterior legislatura, pero entonces exigían una renuncia explícita a la vía unilateral para sentarse a hablar sobre presupuestos.

Ahora, Illa considera que esta condición previa ya no es necesario explicitarla porque el Govern "ya ha renunciado" a la vía unilateral para alcanzar la independencia.

La prueba de ello, ha destacado, está en el discurso que dio Aragonès en su investidura y también en el voto contrario a una resolución de la CUP en el reciente debate de política general, que planteaba un referéndum de independencia para antes de 2025.

También ha reflexionado sobre qué papel debe jugar ERC en la negociación de los presupuestos generales del Estado, que se abre tras la presentación esta semana del proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez y que Illa desvincula de las cuentas catalanas.

"Todo el mundo que se reivindique de izquierda y centroizquierda creo que tendrá pocos argumentos para no apoyarlos", ha defendido.

Al ser preguntado por las presiones de JxCat a ERC para hacer un "frente común" en la negociación en Madrid, ha dicho: "Fueron separados a las elecciones, por lo tanto cada cual debe tener su margen de actuación (...), cada uno tiene su autonomía y entiendo que cada grupo tiene que hacer su planteamiento político".