La III edición de la Feria Mindtech comienza en Vigo como "escaparate" del metal pese a la huelga en el sector

Más de 200 expositores acuden al Congreso, que espera recibir unos 10.000 visitantes en los próximos tres días

La III edición de la Feria Mindtech de la industrial del metal y tecnologías asociadas organizada por Asime ha celebrado este martes su acto de inauguración, dando así comienzo a tres días de congreso que reunirán en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) a más de 200 expositores y unos 10.000 visitantes.

Sin embargo, el arranque de esta feria se ha visto marcado por la huelga llevada a cabo por miles de trabajadores del sector del metal de la provincia de Pontevedra, que se han manifestado a las puertas del Ifevi impidiendo la entrada de las autoridades que acudían al evento.

Pese a que el acto de apertura se retrasó unos 20 minutos, finalmente pudo llevarse a cabo y, aunque acudió menos gente de la prevista, todas los que iban a tomar la palabra sí han podido asistir.

Precisamente el secretario general de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), Enrique Mallón, fue el encargado de conducir la inauguración, poniendo el foco en la importancia de Mindtech para dar a conocer a las empresas gallegas a nivel mundial.

Tras él, Justo Sierra, presidente de la feria, ha reivindicado esta tercera edición del evento, que contará con más de 200 expositores y se prevé que asistan unos 10.000 visitantes, lo que supone la "consolidación" del congreso que se ha convertido en "eje vertebrador" de la industria.

Él ha destacado el "escaparate idóneo" que supone Mindtech para que las firmas gallegas puedan demostrar su "músculo" y ha centrado su discurso en la necesidad de crear productos cada vez más sostenibles y en menos tiempo para seguir siendo competitivos.

Para ello, según ha dicho, es importante la capacitación del personal, con el objetivo de "dar respuesta inmediata" a diferentes elementos, como la incorporación de energías disruptivas.

"CONTEXTO INTERNACIONAL CAMBIANTE"

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, también ha participado en la inauguración de Mindtech, ya que el banco tiene un convenio de colaboración con la feria. El directivo ha subrayado la importancia de la tecnología y de la innovación para beneficio del ser humano.

En la misma línea ha hablado la presidenta en funciones de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que ha querido referirse a los productos que el sector del metal desarrolla y que "responden a las demandas de las personas" y "facilitan la vida", por lo que ha deseado "grandes éxitos" a la feria.

La conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, ha puesto el foco en la colaboración público-privada para posicionar a la industria gallega en el mundo en un "contexto internacional cambiante".

Lorenzana ha explicado que el metal supone el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia, generando unos 60.000 empleos y agrupando sectores como el naval, la automoción, la aeronáutica o el energético.

"Mindtech es un reflejo de la apuesta de Galicia por la innovación y por la sostenibilidad. También por la colaboración y la coordinación y el apoyo a la industria y a la empresa", ha reivindicado la nueva conselleira de Economía.

JAPÓN, PAÍS INVITADO

El embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, ha esperado que esta feria sirva para generar nuevas oportunidades de negocio entre las compañías niponas y las gallegas.

Japón, como país invitado a la feria, acude a los pabellones del Ifevi con seis empresas dedicadas a la eólica marina, un mercado que, según Takahiro Nakamae, "se va a acelerar en los próximos años".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, fue el encargado de cerrar el acto, que ha contado con una actuación musical a cargo de Queiman y Pousa. El regidor ha destacado Vigo como "la ciudad de la economía" y ha mostrado el apoyo del gobierno local a las empresas.

El "foro de referencia" del sector industrial del Polo Ibérico reunirá hasta el jueves a 200 expositores, 70 ponentes, 15 conferencias de referencia, cientos de reuniones B2B y miles de visitantes de todas las industrias del sector, destacando la automoción, la aeronáutica, la metalmecánica, las estructuras metálicas, las energías renovables o los suministros, entre otras.

A nivel internacional, la feria contará con presencia de empresas de Portugal, Colombia, México, Corea del Sur, Marruecos, Reino Unido, Francia o Italia, además de Japón, país invitado en esta tercera edición.

HUELGA EN EL SECTOR

No obstante, la inauguración de la feria se ha visto marcada por la huelga que trabajadores del metal han llevado a cabo este martes. Convocados por UGT, Comisiones Obreras y CIG, empleados del sector se han congregado a las puertas del Ifevi, impidiendo el paso a los asistentes a la feria.

Desde las 09,30 horas miles de trabajadores han rondado las inmediaciones, con gritos de 'Convenio do metal solución' (convenio del metal, solución), debido a que las negociaciones entre la patronal y los representantes sindicales no han dado sus frutos y todavía no se ha alcanzado un acuerdo de nuevo convenio.

Pese a la multitud de personas que se manifestaba, no hubo que lamentar grandes incidentes, aunque sí se ha quemado un contenedor y la Policía Nacional ha tenido que actuar para contener a los trabajadores en alguna ocasión.

El sector vivirá una tercera jornada de huelga (la primera fue el pasado jueves), el próximo jueves, 22 de junio, coincidiendo con el cierre de la Feria Mindtech. Además, sindicatos no descartan más días de paros en las próximas semanas.