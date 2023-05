Igualada (PP) promoverá estudio a la baja de impuestos si gobierna en Tarancón "para rebajar lo que sea posible"

El candidato del PP en Tarancón, Miguel Ángel Igualada, ha planteado que si llega a gobernar en el municipio, promoverá un estudio y revisión completa de los impuestos y tasas municipales, "para rebajar los que sea posible, ajustándolos a criterios de justicia y eficiencia", ligado a "un uso eficiente y austero de los ingresos municipales, para garantizar la prestación de servicios con calidad y eficacia".

En una entrevista a Europa Press, ha indicado que desde el PP defenderán "a ultranza la creación de empleo, creando las condiciones propicias de inversión y creación de nuevas empresas" y la creación y la defensa de las infraestructuras y servicios de las que carece el municipio.

"Nuestra única prioridad serán los ciudadanos y defenderemos ante todo y ante todos, aquello que suponga construir un futuro mejor para Tarancón y los taranconeros", ha remarcado.

Asimismo, Igualada ha abogado por "un modelo de ciudad sostenible, con espacios verdes dentro y fuera de la ciudad, acondicionando nuestros caminos, aplicando las medidas de eficiencia necesarias para tener y mantener una ciudad limpia, con una planificación urbanística eficiente", con prioridad para "un plan de movilidad urbana y transporte público sostenible, que mejore la calidad de vida de los taranconeros".

Además, si se hace con el bastón de mando de la ciudad, fomentará un Plan de Acción en el Casco Antiguo y se implicará en la mejora y acondicionamiento de las calles.

Igualada ha apostado por la tecnología para hacer los servicios más asequibles, rápidos y eficientes, "manteniendo la atención personalizada" con los vecinos.

En su balance de la gestión del PSOE durante su mandato, ha reprochado al actual alcalde, José Manuel López Carrizo, que "no ha buscado un modelo de ciudad sostenible", porque "no sólo faltan árboles, si no que se ha permitido quitarlos, faltan plantas en el casco urbano y hay problemas de regulación de la movilidad".

A su juicio, en Tarancón "no existe una planificación urbanística eficiente, no hay apuesta por modelos energéticos eficientes" y los ciudadanos se encuentran "un Tarancón sucio, sin planificación medioambiental en ningún aspecto, en aspectos como la calidad de limpiezas de sus calles o los ruidos".

IMPUESTOS ALTOS

Además, recrimina a Carrizo "impuestos y tasas muy altas, con una utilización de los recursos económicos poco eficientes y no siempre justos" y critica "falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y en el cumplimiento de las obligaciones".

"Los taranconeros desconocemos si han devuelto el dinero correspondiente a los sueldos aprobados en el pleno que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló en la pasada legislatura".

El candidato del PP ha criticado "la falta de compromiso" de Carrizo en la defensa de los servicios que dependen directamente de la Junta y del Gobierno central, tales como la recuperación de especialidades médicas eliminadas, la construcción de unas instalaciones para una nueva escuela infantil tan necesaria para Tarancón y la exigencia de incrementar la oferta en Formación Profesional o Universidad a Distancia.

"No ha exigido a la Junta la construcción de una residencia de mayores, tan demandada y necesaria en nuestra localidad, ni un Centro de atención para personas con discapacidades físicas y/o psíquicas.

Además, falta vivienda social para los más jóvenes", ha aseverado Igualada. Ha criticado los "pocos efectivos de Policía Local, la mitad de plantilla que en el último gobierno de PP", y ha lamentado la conflictividad con los empleados municipales, así como el abandono absoluto del casco, la falta de un Plan de Ordenación Municipal y la falta de las instalaciones deportivas acordes a la población en Tarancón.

Respecto a pactos y acuerdos postelectorales, Igualada sale a gobernar, sin contemplar "pacto alguno", a no ser "que no sea con los taranconeros", aunque ha mostrado su "mano siempre tendida para el diálogo y para construir más y mejor Tarancón".