Ignacio Cuesta ve un "sinsentido" que Pacho (Cs) ostente la presidencia en la Comisión de Urbanismo

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha considerado un "sinsentido" que el portavoz de Cs, Luis Pacho, ostente ahora la presidencia de la Comisión de Urbanismo, después de que los grupos de la oposición así lo votaran en la última reunión.

Cuesta, junto a José Luis Costillas y Lourdes García abandonaron el Grupo Municipal de Ciudadanos para incorporarse a las candidaturas del PP a nivel autonómico y local, y pasaron así a formar parte de la Corporación como concejales no adscritos. Fue entonces cuando los dos ediles de Cs --Luis Pacho y Alfonso Pereira-- rompieron el acuerdo de Gobierno con el PP y cambió la correlación de fuerzas en el Ayuntamiento, ostentando ahora la mayoría la oposición.

Para el edil no adscrito, que Pacho presida ahora la comisión sin ostentar responsabilidades de gobierno hace que "difícilmente pueda dirigir la comisión como procede". "Evidentemente no es ilegal", ha abundado, pero "no tiene ninguna justificación más allá de que forma parte de esa estrategia que ha puesto en marcha la izquierda con el acompañamiento sorprendente de Luis Pacho y Vox", según ha afirmado en unas declaraciones a los medios en la plaza del Ayuntamiento.

Sobre el pleno de este martes, al que la oposición lleva una quincena de proposiciones que hasta ahora no había podido incluir, Cuesta ha replicado que "la práctica totalidad" de las mismas habían sido debatidas en comisión, y llegaron a los plenos como mociones de urgencia o preguntas.

Cuesta ha criticado el "circo" que a su juicio está creando la oposición a "escasos días" del inicio de la campaña electoral. "Lo único que puedo hacer", ha dicho, es lamentarse de que con esta actitud se pretenda "degradar" el funcionamiento del pleno.

Para Cuesta es "sorprendente" que personas que hasta ahora "han apoyado de manera sistemática" la postura del Gobierno --en referencia a Pacho y Pereira-- ahora cambien "sin justificación" su postura en asuntos "de especial relevancia".

Respecto a las declaraciones de Luis Pacho en las que afirmó que en ocasiones la opinión de Ciudadanos se había visto "amordazada" en el pleno, Cuesta ha negado tal extremo. "Es la primera noticia que tengo", ha dicho, asegurando que Pacho habría podido "trasladar esa discrepancia" en el ámbito interno. "A mi en ningún caso se me dio traslado de la misma", ha asegurado.

El concejal no adscrito, que ocupa ahora el tercer puesto en la candidatura del PP a la Alcaldía de Oviedo, ha instado a Pacho a explicar a la ciudadanía cómo es posible que los votos que los ovetenses dieron a Cs "sirvan ahora para participar en la estrategia denigrante de la izquierda".