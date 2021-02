Ignacio Aguado acusa de "opacidad" al PSOE sobre la vacunación de Salvador Illa

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha acusado este jueves de "opacidad" al PSOE sobre la vacunación del candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, el exministro Salvador Illa, pero desde el grupo socialista le han aclarado que Illa no se ha vacunado contra el coronavirus.

Salvador Illa ha rechazado las acusaciones de quienes sugieren que rehusó hacerse un test antes de participar en el debate de TV3 porque está vacunado contra la covid-19: "Yo no me he vacunado y eso lo sabe toda España", ha dicho.

En una entrevista en Cope, el presidenciable de los socialistas para las elecciones catalanas del 14 de febrero ha explicado que ya había estado esa misma mañana, el pasado martes, en la televisión catalana sin que nadie le pidiera un test PCR o de antígenos y que, cuando llegó por la tarde y se lo plantearon, decidió no hacérselo porque ni tenía síntomas ni había estado en contacto con un positivo.

A este asunto se ha referido Aguado en el Pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta a una pregunta del diputado socialista Enrique Rico sobre el balance del Gobierno regional en materia de transparencia durante la pandemia.

"Ustedes son opacos cuando preguntamos si el señor Illa se ha vacunado o no. Se responde de forma sencilla a esto. Sí se ha vacunado o no se ha vacunado", ha señalado Aguado, quien ha lamentado que el PSOE no haya respondido a esta pregunta.

El diputado socialista Modesto Nolla ha pedido la palabra al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, por las alusiones a la vacunación del exministro Illa.

"Como bien dice que el señor vicepresidente y consejero de Transparencia esto no es un cajón de sastre, pero además si ha habido alguien transparente ha sido el candidato, señor Illa, que ha dejado clarísimo que no se ha vacunado", ha subrayado Nolla.