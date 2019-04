Iglesias, sobre las cloacas: Desde los GAL no habido nada tan grave en España

CASO VILLAREJO

El candidato a la Presidencia del Gobierno por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que desde los GAL -las agrupaciones parapoliciales que practicaron una guerra sucia contra ETA- "no ha habido nada tan grave en este país" como las cloacas y la policía política que actuó contra Podemos.,"Desde los GAL no ha habido nada tan grave en este país, e insisto, no es que nos afecte a nosotros, es que afecta a la democracia española", ha asegurado Pablo Iglesias