Iglesias: la sentencia es la excusa perfecta del PSOE para gobernar con el PP

El secretario general de Podemos y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este martes que el PSOE y el PP trabajan en un acuerdo de gran coalición y que tiene la impresión de que la sentencia del "procés" es "la excusa perfecta" del PSOE para gobernar con el PP.

En un acto de precampaña en Zaragoza ante más de 600 personas, Iglesias ha arremetido contra el cálculo electoral del PSOE, preocupado por el relato, en una campaña en la que solo se va a hablar de Cataluña, que es -ha dicho- muy importante porque afecta a la convivencia y fraternidad, y sobre la exhumación de los restos de Franco, "la momia", en sus palabras.

Respecto a Cataluña, ha insistido en que plantea un debate sobre reconciliación y sobre si la judicialización de la política sirve para resolver los grandes conflictos políticos, pero su sensación, ha reiterado, es que está "operando como excusa" porque se está orquestando un pacto de Gobierno entre el PSOE y PP.

"Lo reconocían nada más y nada menos que Felipe González y Mariano Rajoy cuando se reunían y decían que a lo mejor había que hacer un gobierno de coalición incómodo", ha aseverado Iglesias. "A lo mejor para el PSOE -ha añadido- la sentencia de ayer es la excusa perfecta para gobernar con el PP".

Y por esa misma razón, una vez de acuerdo PSOE y PP en el tema catalán, no se deroga la reforma laboral, no se sube los impuestos a los ricos, no se publica la lista de amnistiados fiscales, no se afronta el cambio climático y hacen "políticas de derechas", ha argumentado.