Iglesias reprocha a Sánchez y al PSOE que no tengan proyecto para el país

GOBIERNO INVESTIDURA

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha demostrado que "no tiene proyecto para el país" al pedir la abstención a PP y Cs para que saliera adelante su investidura. ,"Cuando alguien dice: yo quiero ser presidente del Gobierno con la abstención del PP y Cs y, si eso no puede ser, con Unidas Podemos, demuestra que no tiene proyecto para este país", ha afirmado Iglesias en su último programa de Fort Apache,