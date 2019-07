Iglesias renuncia a estar en el Gobierno si Podemos elige a sus ministros

SÁNCHEZ INVESTIDURA (Ampliación)

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, está dispuesto a no formar parte del Gobierno de coalición que presida Pedro Sánchez siempre que su partido pueda elegir de entre sus miembros a quienes se sumen al Gabinete.,Iglesias lo explica todo en un vídeo colgado en las redes sociales en el que asegura que no va a ser "la excusa del PSOE" para que no haya un Gobierno de coalición de izquierdas la próxima semana, y en el que exige que no haya más vetos por parte de los socialistas