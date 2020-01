Iglesias y su relación con Sánchez, del "no podemos ser mera decoración en su Gobierno" al abrazo 'fraternal'

El abrazo en el que se han fundido Sánchez e Iglesias este sábado ha acaparado gran parte de las miradas del hemiciclo y muchos comentarios en redes sociales. Y no es para menos, porque en cuestión de meses el líder socialista y el podemita han pasado de no ser capaces de ponerse de acuerdo y lanzarse todo tipo de 'dardos' a querer mostrar, ahora, que son socios fiables.

Esto contrasta mucho con las palabras de Iglesias en la sesión de investidura del pasado mes de julio hacia el presidenciable: "No podemos aceptar ser mera decoración en su Gobierno", profirió. Además, añadió lo siguiente sobre los políticos presos en Cataluña entonces: "Deben ustedes reconocer al menos que Cataluña es un problema de Estado, nosotros les planteamos tener una estrategia desde el diálogo, no desde en derecho penal. Ustedes han renunciado a las vías democráticas al apoyar el artículo 155 en Cataluña".

Ante estas acusaciones, en julio Sánchez salía como podía del envite y contestaba a lo que él consideraba: "Mire, yo puedo arriesgarme a hacer la coalición con ustedes, pero si no llegamos a un acuerdo, hay varias alternativas. O si van a votar no, todavía pueden ustedes pactar con PP, Cs y Vox, porque con ustedes suman". Algo que también suponía una réplica por parte de Iglesias: "A todo nos dicen ni hablar, ¿para qué nos quieren, qué nos ofrecen? Mire, señor Sánchez, si no llegamos aun acuerdo es muy posible que usted no sea presidente nunca".

Ahora la postura de Sánchez ha cambiado, sobre todo, con respecto a los independentistas, y esto se ha dejado notar en su relación con Iglesias, y con ese abrazo que se dieron en el Congreso. Y es que Iglesias seguía en sus trece no con Sánchez, pero sí con su postura hacia los 'indepes': "La profundidad de las convicciones democráticas de los políticos catalanes presos y en el exilio por el procés es inneglable. Me consta que muchos, desde la prisión, han trabajado para defender el acuerdo y el diálogo, y desde esta tribuna quiero darles las gracias".