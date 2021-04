Iglesias reitera que la ultraderecha está infiltrada en la judicatura y los cuerpos policiales

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que en Europa "alucinan" con la "permanencia" y la "infiltración" de la ultraderecha en parte de la Judicatura y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

En una entrevista en 'La Sexta' recogida por Europa Press, el candidato ha dicho que cree que la ultraderecha es "un mal endémico e histórico de la democracia española". "Nuestra relación con todos los policías y guardias civiles con los que trabajamos es de trabajo en equipo y aprecio personal. Nosotros tenemos claro que la democracia se construye con FCSE, pero no miramos para otro lado cuando se infiltran allí elementos de la extrema derecha. En la Alemania nazi eso se cortaría de raíz", ha dicho.

Preguntado por si existen entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una sensación de desafección hacia Unidas Podemos, Iglesias lo ha negado y ha señalado que él se he encontrado con muchos policías y guardias civiles con los que ha congeniado y han tenido un buen trabajo. Pero que si tienen que denunciar que un antidisturbios tira una piedra a un manifestante lo van a hacer porque "eso es defender a la Policía".

"Que no se ponga en duda que nosotros condenamos cualquier tipo de atentado personal. En la dirección de unidas podemos hay un exJEMAD y un guardia civil expresidente de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC)", ha indicado.

LAS AMENAZAS DE MUERTE

Iglesias, que no ha querido confirmar que le han aumentado la seguridad tras recibir la amenazas, ha condenado "sin matices ni balones fuera" las amenazas en forma de carta con balas destino a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que ha sido interceptada en la provincia de Barcelona.

No obstante, rechaza la estrategia de Ayuso de que no se hable de estas amenazas y ha dicho que cuando se producen amenazas machista a mujeres siempre hay que denunciar. "Cuando se producen amenazas contra feministas, LGTB, a las personas migrantes o por ejemplo ayer que atacada una despensa solidaria en el barrio del Pilar, eso hay que denunciarlo. Y a eso la gente va a responder con una respuesta masiva el 4M", augura.

El líder de Podemos ha recordado lo ocurrido en el debate fallido en la 'Cadena Ser'. "Cuando esta señora (Rocío Monasterio) dijo que se creía nada que viniera del Gobierno y cuando les pedímos rectificar todo el mundo vio lo que ocurrió. Dijimos que no se puede estar discutiendo en una mesa con quien ha atravesado demasiadas líneas rojas. Lo que ocurrió después lo vio todo el mundo. La respuesta de la ultraderecha ha sido todavía más amenaza. La portavoz parlamentaria Macarena Olona escribió coletas rata, un insulto que a mí da igual, pero crean un caldo de cultivo para que nos peguen un tiro, porque una rata no tienen consideración humana. En la democracia la intolerancia no es tolerable, el fascismo no es tolerable", ha esgrimido.

Iglesias también se ha quejado de que llevan un año con su familia "acosada por la ultraderecha" y ha criticado "que se normalice el bulo o la mentira". "La normalidad de la mentira está detrás de que se produzcan amenazas de muerte", ha apostillado poniendo como ejemplo cuando la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, llamara a su padre terrorista.

"No se puede tampoco normalizar que negaran las ordenes de no traslado de residentes a hospitales y luego nos acusan a nosotros de la manera más vil. Alguien tenía que decir basta. Hace tres días Gabilondo y Pepa Bueno hablaba de que el fascismo es una amenaza para la democracia, que es mayoría", ha apuntado.

El aspirante de la formación morada ha afirmado que "cualquier piedra lanzada contra cualquier ser humano es un delito y es rechazable y se le tiene que aplicar el Código Penal". "Pero en Vallecas sabes lo que pasó. Abascal fue a romper el cordón policial cuando no conseguía lo que quería. Todo el mundo vio la estrategia de provocación de Vox. Todos ven que fueron al campo del Rayo Vallecano como una provocación para hacerse la foto cuando salía un jugador con vínculos nazis de su país", ha apuntado.

ENTRARÁN EN EL GOBIERNO SI DAN LOS NÚMEROS: "ESTÁ HABLADÍSIMO"

Pablo Iglesias ha insistido en que si dan los números entrarán en un Gobierno de coalición de izquierdas en Madrid, ya que está "habladísimo", frente a las declaraciones de Gabilondo, que las comprende porque "se dirige a otro electorado".

"Eso significa que tenemos claro que tenemos que ponernos de acuerdo para gobernar juntos. Y es evidente que la época de gobierno de partido único terminó, hay mucha gente que sabe que la diferencia entre que haya un programa bonito y que luego se traduzcan en política somos nosotros. Es positivo que las fuerzas de izquierdas tengan resultados y no vender la piel del oso antes de cazarla. Vamos a sumar y va a ver muchas sorpresas", ha agregado.

El secretario general de Podemos ha destacado el "éxito" de su partido, ya que naciendo en 2014 ha llegado ya al Gobierno de España, algo que "apenas tiene precedentes en Europa". "Formamos parte de muchos gobiernos y el de España y tenemos una vicepresidenta del Gobierno con carné del PCE que ha demostrado ser la mejor ministra de Trabajo de la Historia, gestionando para mantener el mecanismo de los ERTES y mantener 3,5 millones de puestos de trabajo. La primera presidenta del Gobierno de España será Yolanda Díaz", ha pronosticado.

"PODEMOS TIENE PROYECCIÓN DE FUTURO"

Además, aunque Iglesias reconoce que aunque tiene menos apoyos que otros momentos de la corta historia de su partido, cuentan con "peso institucional y proyección de futuro, teniendo en cuenta los ataques de estructura de cloacas mediáticas y policiales que generaron portadas y tertulias y que luego fueron archivadas".

"Y que después de todo estemos en la posición de lo que estamos es que la democracia funciona. Tiene muchos defectos la democracia, lo que dicen que es perfecta es que la odian. Hay sectores que odian la democracia cuando no ganan ellos. Hay poderes económicos que son capaces de utilizar cualquier tipo de mentira para que la democracia no funcione. Tenemos que defender la democracia para los que necesitan una educación y sanidad pública. Si hoy hay una formación abiertamente fascista es porque hay sectores de poder que odian la democracia y no les gusta dónde estamos", ha esgrimido.

El exvicepresidente del Gobierno de España ha insistido en que entre la gente ha calado una sensación de "impunidad" cuando hay raperos en la cárcel o cuando un legionario amenazó a miembros del Gobierno y quedó en libertad por un juez, entre otros ejemplos. "Eso crea la sensación de que la Justicia no es igual para todos", ha dicho.

Sobre la situación de la izquierda madrileña, Iglesias ha recordado cuando consiguieron la Alcaldía de Madrid "por ir juntos", por lo que ha prometido "no volver a cometer el error" de enfrentarse entre las formaciones de izquierdas. Y considera que el poder del PP se ha sustentado en la "en el fraude de comprar" dos diputados socialistas en 2003 y por el "fraude de la financiación irregular, que está acreditado".

Además, ha subrayado que los últimos presidentes del PP han sido imputados y que el consejero de Políticas Sociales durante la pandemia, Alberto Reyero, "dimitió diciendo que es ilegal e inmoral" lo que ocurrió con los protocolos de no derivación de residentes a los hospitales. "Es un hecho acreditado y han cerrado la comisión que tenían que investigar las barbaridades de las residencias. Reabriremos la comisión cuando lleguemos al Gobierno. Cuando se investigan, aparecen delitos", ha señalado.