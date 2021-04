Iglesias recuerda a Gabilondo que es "ineludible" para una "persona de izquierda" subir impuestos a rentas altas

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha recordado este lunes al aspirante del PSOE, Ángel Gabilondo, que es una "una cuestión ineludible para cualquier persona de izquierda" hacer una "reforma fiscal acorde a la Constitución" para subir los impuestos a las rentas más altas y aumentar la inversión en sanidad o educación.

Según Iglesias, "los que ganan más se tienen que esforzar" pues, en su opinión, para financiar la sanidad y "mejorar las condiciones de trabajo" de los sanitarios, "hace falta dinero". "Hay que sacarlo cumpliendo la Constitución española, que dice que el sistema fiscal es progresivo", ha dicho Iglesias en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que uno de los "elementos identitarios para cualquier persona que se diga de izquierda" es "la redistribución" y también la "solidaridad.

El candidato de Unidas Podemos ha señalado que si gobierna recuperará el impuesto de patrimonio en la Comunidad de Madrid, para rentas de "más de un millón de euros, excluida la vivienda habitual hasta medio millón y un negocio si se trata de una empresa". Esto, en su opinión, "es de puro sentido común" para pagar la "sanidad, educación y las infraestructuras imprescindibles".

"La justicia social tiene que ser el eje", ha insistido el líder de Podemos, que ha dicho "entender" las estrategias de "algunos candidatos" sobre impuestos. "Tenemos que mejorar sanidad y educación, y eso solo se puede hacer con inversión", ha indicado.

Sobre las declaraciones de Gabilondo en las que afirmaba que no contaría en el Ejecutivo regional con el líder de Podemos, ha apuntado que no tendrá "ni una sola mala palabra" con los candidatos progresistas. Eso sí, ha recordado que "la gente tiene madurez" para saber que "el bipartidismo se acabó".

Respecto a la ley de vivienda que se negocia en el Gobierno de España, Iglesias ha lamentado que su aprobación vaya a llegar fuera del tiempo pactado inicialmente. "Eso no me gusta", ha sostenido, al tiempo que ha subrayado que el PSOE "no se puede permitir" sacarla adelante con los votos del PP, por lo que se ha mostrado confiado en que habrá finalmente acuerdo entre los socios.