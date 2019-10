Iglesias rechaza la "gincana ideológica" de condena a la violencia de Sánchez a Torra e insta a hablar

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado la falta de diálogo entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que el primero no le coja el teléfono al segundo porque considera que no ha condenado la violencia con suficiente contundencia: "No se le puede poner una gincana ideológica".

Para Iglesias, Torra tardó en condenarla y considera que, cuando lo hizo, no lo hizo con la misma contundencia que otros representantes públicos, pero insiste en que Sánchez no le ponga la gincana ideológica a la hace referencia "porque aunque no lo condenara, hay que cogerle el teléfono", ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Ha sostenido que es "obligación" del presidente del Gobierno cogerle el teléfono al presidente de la Generalitat, y ha afirmado que él lo haría, pese a reconocer estar muy alejado de las tesis que defiende Torra, porque va en el sueldo de un cargo público, en sus palabras.

"Tampoco entendí el vídeo que el presidente de la Generalitat hizo en TV3. La gente reclama seriedad", ha criticado Iglesias, sobre un vídeo en el que se filmaba un intento de llamada de Torra a Sánchez.

Por eso, les ha pedido a ambos "dejarse de jugar al ratón y al gato; Torra llamando todos los días sabiendo que no lo va a coger, y Sánchez no cogiéndolo", por lo que ha insistido en que deben dialogar

Ha puesto como ejemplo que si Vox gobernara en una comunidad autónoma sin condenar el franquismo, sería obligación del presidente del Gobierno hablar con ese presidente.

Si bien, ha apostado por abordar la resolución al conflicto político en Cataluña en una mesa de partidos y ha explicado que su apuesta es la del derecho a decidir, de forma pactada, en forma de referéndum en Cataluña.

En cuanto a la sentencia, ha pedido que "no se excluya una vía que sea lega", ha afirmado que él apuesta por el indulto, y ha recordado que el Antonio Tejero fue indultado.