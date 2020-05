Iglesias reafirma que le dijo la "verdad" a Vox pero dice que se equivocó al "caer en un provocación"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha reafirmado este viernes en que dijo "la verdad" al acusar a Vox de desear un golpe de Estado, pero ha admitido que se equivocó al "caer en una provocación" porque quitó el foco de los temas "importantes".

Así lo ha asegurado al ser preguntado por el incidente que protagonizó este jueves con el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, durante la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de España tras el Covid-19 en el Congreso, cuando afirmó que a su partido "le gustaría dar un golpe de estado".

"Ayer dije la verdad pero me equivoqué al caer en una provocación. Quité el foco de los temas importantes que eran los de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar. El tema hoy es el Ingreso Mínimo Vital", ha asegurado durante la rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital.