Iglesias: PSOE deberá pactar con Podemos y Bildu si quiere seguir gobernando

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha reclamado "firmeza militante" para ocupar todos los espacios donde se juega el poder, como ha hecho históricamente el movimiento comunista, y ha vaticinado que si el PSOE quiere seguir ocupando el Gobierno tendrá que pactar con Unidas Podemos y EH-Bildu.

Así se ha pronunciado Iglesias en la Fiesta del PCE, donde ha participado en el debate "Gobernar o tener el poder" junto al secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, en el que ha manifestado que "intervenir en el Gobierno esta lleno de contradicciones y dificultades porque supone ponerte enfrente de todos los enemigos".

Ha sido su primer acto público desde que dejó la política activa y el exdirigente de Podemos ha levantado una gran expectación entre los asistentes a la fiesta comunista, donde ha sido recibido con un gran aplauso y al grito de "Sí se puede", que se ha repetido en numerosas ocasiones durante el acto.

Ante centenares de asistentes que han dejado pequeño el recinto dedicado al debate, Iglesias comenzaba su discurso diciendo que "lo bueno de no tener responsabilidades políticas es que uno no tiene que modular su discurso y puede decir lo que quiera. Me voy a aprovechar de esta ventaja".

Ha sido minutos antes de que una veintena de jóvenes del público se levantaran con pancartas en las que se leía "Acción Antifascista" al grito de "¿dónde está el cambio, dónde está el progreso". Los servicios del orden han desalojado a estos jóvenes, a los que Iglesias ha acusado de querer "titulares de la prensa de la ultraderecha".

Iglesias ha asegurado que el actual gobierno de coalición existe y tiene a los ministras Yolanda Díaz e Irene Montero, y a Manuel Castells y Alberto Garzón porque "fuimos capaces de ser firmes cuando había que serlo" y ha subrayado que esa firmeza no se puede delegar en las direcciones de los partidos, sino que tiene que ser una firmeza militante.

Según Iglesias, el PSOE ya no tiene con quien acordar un pacto de Gobierno, al margen de la coalición, porque ya no existe Ciudadanos como fuerza política para darle una alternativa diferente.

Ha recordado cuando se negociaban los presupuestos del 2020, Unidas Podemos apostó por contar con el apoyo de EH Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña en lugar de con el de Ciudadanos.

"Nos pusimos a correr y ganamos esa carrera. Ya sabía que mi cabeza acabaría expuesta en una pica. Pero no pasa nada, ahora tenemos una compañera que puede elevar a nuestro espacio político a resultados muchos mejores", ha dicho Iglesias en referencia a la ministra de Trabajo, mensaje que ha sido recogido con un fuerte aplauso.

El exvicepresidente ha advertido de que en España puede haber una involución democrática porque la derecha, "que tienen a la ultraderecha dentro", "reivindica el mas rancio patrioterismo español" y "siempre ha considerado que el estado era su cortijo".

Iglesias ha asegurado que la superación, con el cambio político español de la última década, de la "cláusula de exclusión" que impedía que comunistas pudieran estar en el Gobierno, "ha hecho que el verdadero poder que nunca tuvo intención de hacerse visible se haya hecho visible como nunca en los últimos 40 años".

Algo que, según Iglesias, ha quedado constatado en lo que han hecho los medios de comunicación y los tribunales con la formación morada

Por su parte, Enrique Santiago, secretario de Estado de la Agenda 2030, que ha agradecido el trabajo hecho por Iglesias para que hoy los trabajadores participen en el Gobierno, ha reclamado un frente de izquierdas más amplio para concurrir a las próximas elecciones y ha recordado que los comunistas han vuelto al Gobierno por primera vez desde hace 80 años.

"Estar en el Gobierno no significa tener el poder", ha dicho Santiago, al revelar "lo difícil que nos lo han hecho pasar al Gobierno y a nuestros ministerios en los momentos más duros de la pandemia con sus trabas burocráticas instituciones que tenían que estar sometidas al Ejecutivo para salvar vidas".