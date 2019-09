Iglesias al PSOE: "Confío en que en el último momento rectifiquen y ofrezcan una coalición"

Dice que parece que "donde está Pedro Sánchez no hay manera de negociar" y le aconseja que tome ejemplo de sus barones territoriales

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, confía en que, en el último momento, el PSOE rectifique en su negativa a que los morados entren en el Gobierno y ofrezca una coalición para evitar así la repetición electoral.

"Confío en que en el último momento, al igual que en julio, rectificarán y ofrecerán un Gobierno de coalición", ha apuntado en una entrevista en Rusia Today, recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que en caso de que se acabe yendo a elecciones "será decisión de Sánchez".

En este sentido, explica que desde Unidas Podemos han "puesto fácil" la posibilidad de un acuerdo, y ha recordado que hasta él se ha retirado tras el veto a su persona para entrar en el Ejecutivo. "Nos hemos movido todo lo que nos podíamos mover. Si van a una repetición electoral faltarán al respeto a los españoles", ha indicado.

Además, incide en que en caso de que hubiera unos nuevos comicios el 10 de noviembre, sólo podrían darse dos escenarios: "O que ganaran las derechas, o que se dé una correlación de fuerzas similar".

"DONDE ESTÁ SÁNCHEZ NO SE PUEDE NEGOCIAR"

Preguntado sobre si en Unidas Podemos no contemplan aceptar la propuesta de los socialistas de llegar a un acuerdo programático y que no haya miembros 'morados' en el Consejo de Ministros, Iglesias ha sido taxativo al recordar que los inscritos de la formación "lo dejaron claro" en la consulta y ellos como dirigentes deben acatar esa decisión.

Insiste en que "se han movido mucho" aceptando negociar incluso menos ministerios de los que proporcionalmente les correspondería, y añade que no plantean nada distinto a lo que ocurre en comunidades autónomas como La Rioja, Baleares o Canarias, donde gobiernan en coalición con el PSOE.

En este punto, ha señalado que "parece que el problema es que donde está Pedro Sánchez no hay manera de negociar", por lo que le ha aconsejado que "tome ejemplo de sus barones" territoriales. Le ha recriminado además que ponga "nuevas condiciones" después de afirmar que el propio Iglesias era el único escollo. "Yo me retiré, si planteas un camino para que haya coalición, y si el socio hace lo que le dices, no puedes ponerle nuevas condiciones", ha apuntado.

"LA IDEOLOGÍA NO ES IMPORTANTE PARA PEDRO"

Después de afirmar que Unidas Podemos sería leal a la línea de Gobierno de los socialistas en caso de que entraran en una coalición, Iglesias tiene la sensación de que la ideología no es algo importante para Pedro Sánchez.

"No creo que la ideología sea algo importante para Pedro", ha indicado, tras explicar que el líder socialista es "hábil" para acercarse a los marcos ideológicos en función del calor que producen. "Cuando la izquierda da más calorcito se acerca, pero si lo da Ciudadanos, se acerca a ellos", ha añadido, para recalcar que Sánchez ha pasado por todo el espectro en su carrera hacia La Moncloa. A pesar de esto, Iglesias prefiere no ponerle etiquetas al presidente y ha avanzado que le juzgará por los acuerdos a los que puedan llegar.

En este sentido, recuerda que hay cosas que han cambiado en el PSOE en los últimos años, y que Podemos ha ayudado a esa transformación porque han contribuido a que los socialistas se muevan hacia la izquierda. "Sabemos que el PSOE puede hacer políticas de izquierdas si gobierna con nosotros, si no estamos, buscará a la derecha", ha indicado, para recalcar que por ese motivo es fundamental que los morados lleguen a La Moncloa.