Iglesias propone aumentar el gasto en Sanidad hasta el 7,5% del PIB en 2023 para acercarse a otros países europeos

El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha comprometido este viernes a aumentar el gasto destinado a Sanidad Pública hasta el 7,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023 en caso del que lleguen al Ejecutivo, y ha recalcado que esta inversión no es "pedir la luna" sino acercarse a lo que pagan otros países europeos en Sanidad.

En un acto con colectivos sanitarios en Madrid, el primero de la campaña tras la pegada de carteles, el líder de Podemos ha indicado que mientras que el debate político gira en torno a la unidad de España, él opina que lo que une a todos independientemente de lo que piensen o voten es que "cuando viene un parto prematuro, o tienes una enfermedad grave o cuando tienes enfermedad mental o un familiar al que tienen que cuidar", en la sanidad pública "no te preguntan a qué partido has votado, o si eres independentista o de Vox, o con que bandera te emocionas".

Para garantizar esa sanidad pública y universal, Iglesias propone subir los impuestos para que tenga una financiación "adecuada", pero ha matizado que no se subirán a los que están "asfixiados por el IVA, a la pequeña empresa o al trabajador", sino a los bancos, "que no pagan en la práctica el impuesto de Sociedades", a las multinacionales y a los grandes patrimonios.

Iglesias ha recordado durante su intervención un tuit que le conmovió ayer, y en el que un ciudadano pedía pagar más impuestos para mantener una sanidad pública que posibilitó que un parto con cesárea saliera adelante sin problemas. Ha recordado que él ha vivido un episodio parecido con el nacimiento prematuro de sus hijos y ha añadido que posiblemente esa persona no debe pagar más impuestos porque "no es el dueño de un banco, ni de un fondo de inversión, ni de un fondo buitre, ni el dueño de Cabify".

En este punto, Iglesias ha enfatizado que si de algo debiera sentirse todo el mundo orgulloso es de vivir en un país en el que "independientemente de lo que se vote", dispone de uno de los mejores sistemas sanitarios. "Para tenerlo hay que pagar adecuadamente a los profesionales, hay que invertir, hay que revertir los procesos de privatización (...) que son ineficientes en términos de gestión, y hay que apostar por lo público", ha añadido.

Durante su intervención también ha recordado la conversación que ha mantenido con un hombre de avanzada edad que le ha señalado que él prefería la buena gestión a la ética "de la que hablan los políticos". Entonces, Iglesias, que ha mencionado que su padre fue operado de trasplante de riñón, le ha preguntado a esta persona qué le parecería que le cobraran medio millón de euros por un trasplante en la privada cuando dejara de existir la pública, y ha añadido que la ética es necesaria porque a nadie le preguntarán en caso de necesidad en la pública nada. "Le pondrán el primer riñón disponible para curarle y lo van a hacer gratis", ha indicado.

30% NO PUEDE IR AL DENTISTA

Por otro lado, Iglesias ha señalado que lo que ocurre en el país con la salud bucodental es "una vergüenza" y ha recordado que "el 30 por ciento de los ciudadanos "declara que no puede ir al dentista porque no se lo puede pagar". Ha indicado que esto no puede ocurrir en la cuarta economía de Europa.

Iglesias ha confiado en que gobernarán y ha deseado que la sociedad, independientemente del voto, recuerden a Podemos como "la fuerza política que más ha defendido lo que más une a todos los españoles, que es el sistema sanitario público".

A la asamblea, en la que han participado hasta quince colectivos del ámbito de la Sanidad, y en la que todos han expuesto sus principales reivindicaciones, también ha intervenido la candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isa Serra, quien ha denunciado la mala gestión de la Sanidad por parte del PP en la Comunidad de Madrid que precarizó el trabajo de los profesiones, recortó recursos y aumentó sobrecostes.

GESTIÓN PRIVATIZADA

Asimismo, ha apuntado que empresas que se beneficiaron de la gestión privada de hospitales han acabado en tramas como Gürtel, Púnica o Lezo y ha citado a OHL, Sacyr o Dragados, "todas amigas del PP" que "han colonizado los servicios públicos". Además, ha dado el dato de que hoy en Madrid, el 34% de los ciudadanos que acuden a recibir servicios sanitarios lo hacen a través de aseguradoras privadas en vez de por lo publico.

En este sentido, ha mostrado su apoyo a propuestas como aumentar el presupuesto a la sanidad pública, garantizar la sanidad universal o aumentar la atención primaria, y ha recalcado que el hecho de que muchas personas decidan ir a Urgencias antes que a atención primaria se debe a que hay falta de recursos en ésta.

En el programa electoral de la formación morada se incluyen medidas como garantizar el acceso universal a la sanidad y eliminar los copagos, poner freno a la mercantilización de la sanidad, reducir las listas de espera para garantizar que ninguna cita con un especialista ni operación que tenga que ver con una patología grave se retrase más de un mes, o incorporar el servicio de dentista gratuito a los servicios del sistema de salud para que empastes, limpiezas, ortodoncias, endodoncias, prótesis y férulas queden cubiertas.

Junto a Iglesias y Serra, han participado en la asamblea la portavoz del área de Sanidad de Podemos y candidata de Unidas Podemos al Congreso por Badajoz, Amparo Botejara, la responsable de Sanidad de Podemos, Ana Castaño y la diputada Rita Bosaho.