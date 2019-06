Iglesias se pregunta si Sánchez busca los votos del PP y no los de Podemos

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha preguntado este lunes si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "se está trabajando" la investidura con el PP, en lugar de buscar los apoyos de Podemos, y ha mostrado su "disponibilidad" a negociar "equipos y programa" con el PSOE.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados tras reunirse con los líderes de UGT y CCOO, Pablo Iglesias ha dicho que a los votantes socialistas "no les haría mucha gracia" que la investidura saliese finalmente adelante con los votos del PP o de Ciudadanos.

"Creo que en España han cambiado suficientes cosas como para que esa opción no fuera la preferida por parte del electorado socialista, pero esa pregunta no me toca responderla a mi. Pregunten ustedes a Pedro Sánchez si está trabajándose la investidura con el PP y con Ciudadanos en vez de con nosotros", ha subrayado el líder de Unidas Podemos.

Pablo Iglesias ha considerado que si todos son capaces de transigir se podrá conseguir "el gobierno estable y progresista" que necesita España.

Preguntado sobre si está dispuesto a renunciar a tener ministros tras la advertencia del PSOE de que un gobierno de cooperación no es lo mismo que el de coalición, Pablo Iglesias ha afirmado que "las propuestas que se hacen a los socios de gobierno no se deben hacer a través de los medios de comunicación".

Y se ha quejado de que las posiciones de los distintos portavoces del partido hayan sido, según ha lamentado, "contradictorias".

"Han dicho que el problema no eran los ministros, que el problema era yo; después dicen que no, que el problema es que son los cargos intermedios. Y bueno, no sabemos exactamente qué es lo que está diciendo el partido socialista porque parece que cada día dicen cosas diferentes a través de los medios", se ha quejado Iglesias.

"No vamos a entrar en una dinámica de partido de ping pong en el que nos haga ultimátum... y que nosotros tengamos que contestar", se ha señalado, antes de recordar que es Pedro Sánchez quien debe buscarse los apoyos.

El líder de Podemos, que no ha querido revelar si tiene previsto algún contacto con el presidente en funciones esta semana, ha dicho que mientras la derecha se pone de acuerdo enseguida para formar coaliciones los partidos progresistas "parece" que tienen problemas.

"Por nosotros no va a ser. Nosotros estamos dispuestos a negociar un programa progresista y un gobierno de coalición progresista que dé estabilidad", ha asegurado Iglesias, que aspira a que haya una mínima base parlamentaria que dé estabilidad a las tres derechas.