Iglesias se pregunta por qué Gabilondo no descarta pactar con Cs en Madrid

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha preguntado este sábado por qué el PSOE no descarta un pacto entre Ángel Gabilondo y Cs en el gobierno de la Comunidad de Madrid tras el 26M, alianza que a su juicio desean los "poderes económicos" y frente a la que ha pedido el voto para Podemos.

El líder de Podemos ha intervenido esta tarde en un mitin en el Parque de la Rivota de Alcorcón junto a la candidata de Unidas Podemos IU Madrid en Pie a la Comunidad, Isa Serra; y María Eugenia Rodríguez Palop, cabeza de lista de Unidas Podemos Cambiar Europa al Parlamento Europeo.

En su intervención, ha dado por seguro que las élites económicas de Madrid, especialistas en "poner de rodillas" al poder político, "van a descolgar el teléfono" para promover una alianza poselectoral entre PSOE-M y Ciudadanos, por lo que ha instado a los electores progresistas madrileños a depositar en Unidas Podemos "el único voto que garantiza que una fuerza política no se va a vender".

"Que les pregunten a las familias del taxi si Unidas Podemos se doblega cuando llegan las llamadas de Uber y Cabify, ha insistido Iglesias en un discurso en el que ha defendido un gobierno "que se siente con los bancos sin ponerse de rodillas" y les obligue a que "cumplan la ley".

Iglesias ha apelado a la apertura de una nueva etapa política de negociación y cesiones en la que no se trabaje desde el planteamiento de que desde el gobierno no se pueden cambiar las cosas, lo que ha considerado "enormemente reaccionario en la práctica".

El secretario general de Podemos ha recalcado que Podemos acudirá a negociar un gobierno de coalición con Pedro Sánchez con el texto "fundamental" de la Constitución Española, para cumplir los artículo del texto fundamental el paro, las pensiones o la vivienda, entre otros.

A juicio de Iglesias, las elecciones autonómicas no se pueden separar del "objetivo estratégico" de gobernar en España: "No podremos cambiar cosas en el Estado si Isa Serra no está en el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque la competencia en educación y sanidad son fundamentales".

La cabeza de lista de Unidas Podemos Cambiar Europa al Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, ha apostado por ciudades feministas, que integren la periferia y rescaten la memoria, y que tenga soberanía sobre la luz, el agua y el transporte, al margen de "empresas especulativas".