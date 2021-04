Iglesias pregunta si su padre estaría amenazado si Álvarez de Toledo y Tertsch no le hubieran llamado terrorista

"Su agresividad demuestra que estamos ganando, que muy pronto verán a UP ejerciendo una posición de liderazgo en el Gobierno de Madrid", dice

El candidato de Unidas Podemos (UP) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, se ha preguntado esta tarde si su padre estaría hoy amenazado de muerte si la exportavoz parlamentario del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el eurodiputado de Vox Herman Tertsch no le hubieran llamado terrorista.

"Pido una reflexión. Mi padre fue detenido en 1973 por repartir propaganda y en el Congreso Cayetana le llamó terrorista. ¿Estaría mi padre amenazado de muerte hoy si Herman Tertsch y Álvárez de Toledo no le hubiera llamado terrorista?. Tendríais que escuchar lo que dicen a Grande-Marlaska cada miércoles en el Congreso cuando le acusan de complicidad con el terrorismo", ha señalado Iglesias en un mitin celebrado esta tarde en el madrileño distrito de Tetuán.

Allí, rodeado de varios diputados y miembros de su lista electoral ha criticado que la ultraderecha use la mentira "como arma política". "Mañana vendrán con otra mentira diferente. Así es como funciona el fascismo, con la mentira, la provocación y el insulto. ¿Os imagináis la sensación de impunidad cuando un ultraderechista se puede permitir hacerse un selfie con un antidisturbios? O que pongan un cartel de propaganda nazi en una estación y eso sea amparado por un juez", se ha preguntado.

Por eso, el líder de Podemos entiende que "al fascismo hay que pararlo ya" y ha dicho entender "lo que significa el fascismo". "En democracia te pueden presentar a las elecciones y ganarlas. Unidas Podemos ha significado una enorme voluntad de cambiar las cosas. Nos dijeron que montáramos un partido y nos presentamos a las elecciones y entonces empezaron a funcionar las cloacas, que es un dispositivo para vender bulos a los medios de comunicación. Da igual que tengamos denuncias archivadas si eso ha servido para llenar portadas en periódicos. Eso ha servido para el miedo al cambio", ha indicado.

"A pesar de todo no pudieron impedir que gobernásemos en muchas ciudades, que estemos en el Gobierno de España y en el de varias comunidades no lo pueden aguantar. Como no han sido capaces de impedirlo entra otro mecanismo de poder, que es fascismo. Se reían de nosotros por señalar el problema del fascismo hace años. Ahora muchos profesionales de medios están reconociendo que no se puede aceptar la mentira, el bulo. Eso es enormemente importante. Tras el debate del viernes, muchos en la Ser entendieron que los fascistas no pueden tener un tratamiento normal, que con quienes están en contra de la democracia no se puede tener tolerancia. Por eso es importante votar a UP porque no vamos a tener dudas para derrotar al fascismo", ha proseguido.

En la misma línea, Iglesias ha señalado que les atacan tanto y les han convertido en "chivo expiatoria" porque saben que no iban a apoyar un Gobierno del PSOE con Ciudadanos. "Lo que ocurrió en las primarias del PSOE que convirtieron a Pedro Sánchez en secretario general es que los militantes dieron la vuelta a la voluntad d ellos poderes económicos y mediáticos. Y eso tiene que ver con la presencia de Unidas Podemos. Logramos que hubo el primer gobierno de coalición y demostrar que había un camino posible. No solo somos una promesa, sino una realidad de gobierno que ha demostrado que podemos gobernar mejor que ellos. Somos una prueba de que se puede gobernar distinto. Ahí es cuando opera la dinámica del fascismo", ha esgrimido.

El exvicepresidente del Gobierno de España asegura que la "agresividad" de sus rivales de derechas "demuestra que están ganando, que muy pronto verán a UP ejerciendo una posición de liderazgo en el Gobierno de Madrid". "Para ello lo que tenemos es la capacidad del boca a boca, hay que hablar con todo el mundo; ellos nos van a insultar sin pudor. Su agresividad no es casual, responde a que saben que lo pueden perder. Frente a los argumentos irracionales, razones. Los que no quieren que nada cambie no son demócratas. Adelante que sí se puede", ha concluido.