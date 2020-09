Iglesias se pone a disposición de los jueces y les insta a ir hasta el final

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado a los jueces a "investigar hasta el final" las supuestas irregularidades en al financiación de su partido que, según ha augurado, quedarán en nada, y se ha mostrado "a disposición de la Justicia".

Durante una entrevista en La Sexta, Iglesias se ha pronunciado así al ser preguntado por los frentes judiciales abiertos contra su partido, y también ha quitado hierro al hecho de que su socio de Gobierno, el PSOE, haya votado a favor de que el Congreso tramite una comisión de investigación sobre las cuentas de Podemos, aunque todo indica de que posteriormente votará en contra de crearla.

Se ha mostrado convencido de que los socialistas "tienen claro que no procede" la investigación en el Congreso, pero ha llamado la atención sobre que esta vez el PSOE ha defendido que "quería votar con los letrados" del Congreso, a diferencia de lo que hizo -ha reseñado- con la comisión de investigación sobre los GAL y el expresidente Felipe González, a cuya tramitación se opuso.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas detectó indicios de responsabilidad penal en un contrato de Podemos con una consultora en los comicios de abril de 2019, un frente que se suma a la investigación al partido en la causa abierta por malversación y administración desleal tras la denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente.

"Que miren debajo de las alfombras, que investiguen hasta el final", ha retado Iglesias, que se ha mostrado convencido de que en esta ocasión sucederá "lo mismo" que las "catorce veces anteriores".

"La duda ofende", ha respondido cuando le han preguntado si está seguro de que en su partido no se ha cometido ninguna ilegalidad, y después ha añadido que no tiene la más mínima duda de que todo se ha hecho con arreglo a derecho porque su formación no se puede permitir hacer "una cuenta mal" con "los enemigos que tiene".

Por otro lado, sobre la sentencia que ha resuelto que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y que la familia de Franco debe devolverlo, Iglesias ha comentado que es "una magnífica noticia" que "restituye la dignidad de nuestro país".

El líder de Podemos ha asegurado que desconoce dónde se encuentra ahora el rey Juan Carlos aunque considera "una vergüenza que huyera de España" y que pueda estar en Emiratos Árabes Unidos, "en lo que algunos han calificado como el lugar del crimen".

"La imagen internacional de España no podría estar peor", ha lamentado el vicepresidente, que considera que hechos tan graves como los que el rey Juan Carlos podría haber cometido "abren el camino a un horizonte republicano que va a ganar más y más partidarios en este país" que provocará que el PSOE tenga que dar un giro hacia el republicanismo.