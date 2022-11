Iglesias: Podemos seguirá siendo actor político fundamental de la izquierda

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha opinado este sábado que las élites económicas y mediáticas quieren ver muerta a la formación que él fundó para volver a tener una izquierda que no moleste, pero se ha mostrado convencido de que el actor político fundamental de esa lucha ideológica va a seguir siendo Podemos.

Iglesias, que ha participado hoy en una mesa redonda en la Universidad Complutense en las jornadas organizadas por su partido bajo el nombre La Uni de Otoño, se ha pronunciado en estos términos en un momento de fricciones entre Podemos y la vicepresidenta del Gobierno de Unidas Podemos, Yolanda Díaz.

Iglesias, quien al abandonar la política cedió el liderazgo de Unidas Podemos a Yolanda Díaz, no la ha mencionado expresamente ni a ella ni a su plataforma Sumar, en la que Podemos no quiere diluirse.

El exvicepresidente del Gobierno ha defendido que la única vacuna frente a la amenaza de la derecha reaccionaria es una lucha ideológica con calorías y con proteínas como la que presta Podemos, porque a su juicio las oligarquías quieren volver a tener una izquierda que no moleste.

Los fascistas sí están en el consenso europeo y la izquierda no, por eso quieren matar a Podemos, ha dicho Iglesias en referencia a la posición de Podemos sobre la permanencia en la OTAN y su posición en la guerra de Ucrania. Además, se ha mostrado orgulloso de que su formación dijese no al envío de armas, sí a la diplomacia, no a la OTAN.

Iglesias asegura que las élites no quieren dar espacio a una izquierda como Podemos, que no solo se ocupa de los pobres sino de señalar al poder mediático y a los pobres periodistas y que quiere tener sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial.

Precisamente en la mesa de debate Iglesias ha estado acompañado por Victoria Rosell, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género a quien Podemos proponía como candidata al CGPJ en la negociación de momento aparcada entre el PSOE y el PP.

Rosell, que fue víctima de un complot urdido por un juez ahora en prisión Salvador Alba, ha denunciado la presión que el Poder Judicial ha ejercido para evitar -dice- que Podemos tuviese representación y que llegase al Gobierno, a través de procesos dirigidos contra ella u otras dirigentes de la izquierda como eran Ada Colau o Rita Maestre.

Isa Serra, portavoz de Podemos que fue inhabilitada y condenada por atentado a la autoridad a raíz de un intento de desahucio, ha denunciado que tras las trabas y la persecución de la Justicia a los dirigentes de su partido se encuentra una cuestión de clase, porque, ha dicho, la justicia se ha convertido en un refugio de franquistas y de personas de extrema derecha.

Hay jueces que prevarican en nuestro país, y eso es importante decirlo. La policía abusa de su poder con pruebas falsas, ha defendido Serra, que al estar inhabilitada no podrá concurrir a las próximas elecciones. EFE

lvp-mgv/may

1012043