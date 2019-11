Iglesias pide voto a los "socialistas de corazón" que quieren gobierno con UP

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido este domingo el voto a "los socialistas de corazón" que quieren que la coalición morada esté en el próximo Gobierno para que de ese modo se lleven a cabo los cambios sociales que el PSOE no haría por sí solo.

"Hay mucha gente votante del PSOE, socialistas de corazón que en lo más profundo de su corazón saben que, o estamos nosotros en el Gobierno, o su partido no va a hacer las cosas que quieren ellos que se hagan en este país", ha asegurado este domingo Pablo Iglesias en un mitin en A Coruña.

Ante más de 2.000 personas que le han recibido con gritos de "Sí, se puede" y "presidente, presidente" en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Coruña, Iglesias ha pedido el voto a los socialistas que quieren "derogar la reforma laboral, publicar la lista de los amnistiados fiscales, hacer una reforma fiscal progresiva, una empresa pública de energía o respetar el derecho a la vivienda".

El candidato de Unidas Podemos afronta "tranquilo" el debate de mañana, al que acudirá con un tono pausado aunque preparado para los momentos de tensión con el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Según han informado fuentes de la dirección de Podemos, el candidato no está nervioso por el debate ni lleva mucho tiempo preparándolo, porque entiende que el contenido es el mismo que el de las elecciones del 28 de abril, con la salvedad de que en esta ocasión participará el presidente de Vox, Santiago Abascal.

"Y ya vimos el viernes a Espinosa de Los Monteros", apuntan las mismas fuentes en referencia al debate de los portavoces parlamentarios celebrado hace dos días y que marca el camino del debate que veremos mañana, a juicio de la formación morada.

Pablo Iglesias no tuvo agenda pública ayer sábado y ha liberado la de mañana para repasar bien su programa y no equivocarse en los datos, pero no se lo está preparando de forma sesuda porque ya lo hizo para el 28A y ha repetido los mensajes los últimos meses.

El candidato de Unidas Podemos tratará de mantenerse en un tono sosegado, como en los comicios del 28 de abril, pero inevitablemente saldrá esta vez a confrontar de una manera directa con Pedro Sánchez y el tono subirá, según la dirección del partido.