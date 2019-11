Iglesias pide el voto del PNV y Bildu para evitar una "recentralización"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este jueves a los que optaron en las autonómicas por el PNV o por EH Bildu, que en estas generales del 10 de noviembre se decanten por Unidas Podemos, porque asegura que son la garantía para "desbaratar el proceso de recentralización" del bipartidismo.

En un mitin en Bilbao ante 300 personas, y en el que aproximadamente otras tantas se han quedado fuera por exceso de aforo, el líder morado ha hecho también un llamamiento a los votantes socialistas que confiaron en el líder socialista, Pedro Sánchez, por su campaña de izquierdas de abril, porque, asegura, el único partido que garantiza que habrá un gobierno progresista de izquierdas es el morado.

Así, el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia ha indicado que detrás de la propuesta de Sánchez de una "coalición blanda" con el PP a cambio de "mano dura en Cataluña", lo que hay es una vuelta a la recentralización. Y ha aseverado que puesto que el autogobierno es patrimonio del Estado, no puede verse cuestionado por ese acuerdo de cooperación entre las fuerzas del bipartidismo.

Por esa razón, ha recordado que los morados ganaron dos generales (2015 y 2016) en Cataluña y Euskadi porque muchos que votaron a PNV y EH Bildu decidieron apoyarles. "Y hoy quiero pedirles el voto otra vez, porque sabéis que o estamos en el próximo Gobierno, o no habrá fuerza política que vaya a poder evitar un proceso de recentralización que ponga en cuestión la autonomía vasca y la plurinacionalidad de nuestro país", ha argumentado.

"EL COLETAS Y SU BANDA" DEFIENDE A LAS FAMILIAS

Pero Iglesias no se ha quedado ahí, y ha señalado que las medidas que ellos pueden llegar a implementar en caso de llegar al Gobierno no responden "a etiquetas ideológicas", sino a la defensa de los intereses de la clases trabajadoras. Por este motivo indica que los poderes económicos no les quieren en el Ejecutivo, porque por muchas diferencias que pueda tener el votante con ellos, saben que "el coletas y su banda son los únicos que defienden a su familia".

Por eso, ha hecho un llamamiento a los socialistas que "están alucinando" con el giro a la derecha de Sánchez, y considera que aquellas personas que se decantaron por Podemos en el pasado y que luego le dieron una oportunidad a Sánchez, ahora "volverán a votar a la única fuerza política que, con fallos y errores, sigue diciendo y proponiendo exactamente lo mismo".

Junto a Iglesias han participado en el mitin el candidato de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, la secretaria de Políticas Sociales y Área de Vivienda de Podemos y candidata de Unidas Podemos al Congreso por Guipúzcoa, Pilar Garrido, el candidato de Unidas Podemos al Congreso por Vizcaya, Roberto Uriarte, la candidata de Unidas Podemos por Vizcaya, Miren Gorrotxategi, la candidata de Unidas Podemos por Alava al Senado, Kontxi Palencia, la coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, y el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez.