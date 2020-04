Iglesias pide a Rufián que sume a ERC a los "acuerdos de reconstrucción"

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que participe "en los acuerdos de reconstrucción" que está promoviendo el Gobierno para afrontar la crisis del COVID-19, una invitación que hasta ahora ha declinado.

En la primera sesión de control desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, Iglesias ha apelado a "los valores republicanos, de defensa de lo común" que ambos comparten para invitarle a participar a estos pactos, que buscan una acción de consenso.

Rufián, que no ha tenido opción de responder hoy a esta invitación aunque la posición de ERC no se ha movido del no, ha insistido en su intervención en exigir al Ejecutivo una renta mínima vital "para proteger a todas las familias que están siendo obligadas a ir a trabajar y no tengan que elegir entre contagio o el abandono".

"Queremos creer que este gobierno no se está dejando presionar más por la patronal que por el virus y queremos creer que si está pasando usted no se está callando", ha señalado Rufián tras recordar al vicepresidente que la prometida prohibición de despidos "no fue tal", que las ayudas a los autónomos han llegado tarde y que la renta mínima "seguro que también llegará tarde".

Con un hemiciclo semivacío, Iglesias se ha defendido poniendo sobre la mesa "la movilización de recursos histórica para rescatar a la gente" que ha hecho este Ejecutivo frente a la gestión que se hizo en la crisis de 2008, centrada, según él, en rescatar a los bancos.

"Es verdad que este Gobierno ha construido un escudo social sin precedentes, pero es verdad que hay sectores de la población que siguen estando desprotegidos", ha admitido.

Tras reconocer el privilegio que supone tener una casa con jardín frente a otras familias que tienen a sus hijos confinados en pisos de 40 o 50 metros cuadrados, el vicepresidente ha afirmado ser consciente de que las ayudas no llegan a todo el mundo.

Sin embargo, ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando para que este escudo social" llegue "lo antes posible a los que lo tienen mas difícil". EFE