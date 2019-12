Iglesias pide a ERC que asuma el "estilo" de Tardá en vez del de Rufían para poder lograr un acuerdo

Elogia el "detallazo" de que la Princesa Leonor hablara en catalán en los Premios Princesa de Girona

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido la necesidad de llegar a un acuerdo con ERC para poder sacar adelante la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, y ha señalado que eso pasa por que el partido independentista asuma el "estilo" del exdiputado Joan Tardá, en lugar de los modos del actual portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.

"Necesitamos a una ERC con un estilo que se parezca más al de Tardá que a otro tipo de estilos, que además se han demostrado ambivalentes", ha afirmado durante el coloquio 'Nudo España: un año después' que ha mantenido este jueves en el Congreso con el periodista Enric Juliana, para abordar las problemáticas que afectan al país, un año después de la publicación del libro que coescribieron, con ese título.

Según Iglesias, "si alguien ha demostrado ser capaz de una cosa y la contraria es Gabriel Rufían", y eso, aunque algunos puedan considerarlo "una virtud en política", no es a su juicio lo preferible en este caso.

"Yo no lo voy a cuestionar, pero a mí me gusta Tardá y me gustaría que ERC fuera una fuerza con la que nos entendiéramos en Madrid pero también en Barcelona y en Cataluña. Eso seria bueno para Barcelona, Cataluña y para España", ha apostillado.

LAS BASES SÍ QUIEREN ENTENDERSE

En este sentido, ha reclamado a ERC que "hay que trabajar para entenderse". "Sospecho que nuestras bases electorales además desean, desde el respeto a las diferencias, ese entendimiento", ha añadido.

Por otra parte, Iglesias ha señalado que "sentó bien en Cataluña escuchar a la princesa Leonor, que aspira a ser jefa del Estado, hablando un perfecto catalán". "Ya ves tú, no es para tanto. No creo que la hayan tenido que adoctrinar en una escuela catalana", ha ironizado.

A su parecer, "es un gesto casi nimio" que demuestra que "una niña sin ser adoctrinad puede aprender a hablar una de las lenguas del Estado". "Es un detallazo hacia mucha gente que piensa y habla en esa lengua", ha celebrado.

ASUMIR LA PLURINACIONALIDAD

Aunque el líder del partido morado ha avisado de que "eso no basta", ha reconocido que sí demuestra "que puede haber otra actitud". "Demuestra que puede haber otra manera de afrontar la propia realidad de nuestro país, que es plurinacional", ha enfatizado.

"Creo que hay estilos de defender la diferencia en nuestro país, de entender lo que significan las realidades insulares, Andalucía, o que España no solo es Madrid, que creo que podría ayudar a hacer las cosas mejor, y que forma parte de nuestro patrimonio plurinacional", ha manifestado.