Iglesias perseguirá la unidad con Más Madrid sin poner como 'línea roja' liderar la lista: "Que se decida en primarias"

El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado este lunes que perseguirá como principal objetivo una lista de unidad con Más Madrid de cara a los comicios en la Comunidad de Madrid sin poner como 'línea roja' la condición de liderar la lista, algo que tendrá que decidir la militancia en primarias.

"Encantado de ir en el puesto que me toque", ha subrayado en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, en las que ha dejado en manos de los inscritos en Podemos, Más Madrid e Izquierda Unida la configuración de la lista "desde el primero hasta el último" puesto y el nombre de "quién tiene que estar al frente".

En este sentido, el líder de la formación 'morada' ha recalcado que está dispuesto a ocupar el 'número dos' de una lista encabezada por la diputada de Más Madrid en la Asamblea Mónica García o por el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Así, ha indicado que ha hablado con Mónica García tras el anuncio de que concurría a los comicios para hacer frente a Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol y se han emplazado a una conversación más detenida en las próximas horas. En cualquier caso, ha puesto en valor "el tono" y la actitud que ha percibido en la diputada de Más Madrid.

En esta línea, ha llamado a dejar las diferencias de lado y apostar por la unidad en una lista conjunta. "La gente que nos está viendo, a pesar de las cicatrices y a pesar de los rencores y diferencias en el pasado, quiere que vayamos juntos y creo que eso podría ser un revulsivo de ilusión", ha recalcado.

En este sentido, ha llamado al resto de formaciones de izquierda a realizar una "reflexión" y jugar su papel: el de la unidad con Podemos por parte de Más Madrid y el del PSOE de Ángel Gabilondo de aglutinar al voto moderado de PP y Ciudadanos.

"Si el PSOE consigue llegar a ciudadanos que han votado al PP o al partido de Inés Arrimadas, a lo mejor juntos podemos sumar para formar un gobierno de coalición", ha enfatizado.

En cualquier caso, ha insistido en que "uno tiene que estar donde sus compañeros le digan" y ha explicado que no contempla un "escenario" de derrota de cara al 4 de mayo ante la necesidad de "sacar a los ultras" del Gobierno de la Comunidad de Madrid. "No podemos consentir que esta gente esté en el gobierno madrileño porque sería una tragedia para España. No podemos estar dormidos", ha advertido.