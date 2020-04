Iglesias justifica las "prisas" con el ingreso mínimo para los que, al contrario que él, no llegan a fin de mes

Ante las críticas del PNV, reconoce que el Gobierno hace "algunas cosas mal": "No seré yo quien diga que este Gobierno lo hace todo bien"

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha justificado este miércoles las "prisas" y las "discusiones" internas en el Gobierno que han rodeado hasta ahora el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que aprobará el Ejecutivo en las próximas semanas porque, según ha defendido, es necesario ponerla en marcha cuanto antes para atender a la gente que, al contrario que él y que el resto de diputados, tiene problemas para llegar a fin de mes --tal y como ha señalado él mismo--.

Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno, al ser preguntado por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, por "la política basada en anuncios imprecisos, contradictorios y no consultados" que, a su juicio, ha demostrado el Gobierno en relación a esta medida.

"No seré yo quien diga que este Gobierno lo hace todo bien. Hacemos algunas cosas mal. Hemos hecho algunas cosas mal y haremos algunas cosas mal en el futuro y deberemos aceptar la crítica con humildad", ha respondido Iglesias ante esa crítica, al tiempo que ha argumentado que si ha sido así, es porque en una situación como la actual "el Gobierno no puede poner el piloto automático" y "tiene que tomar muchas decisiones y tener muchas discusiones".

En concreto, Esteban ha hecho referencia a la polémica que rodeó el anuncio la pasada semana de que el Gobierno aprobará el mayo esta ayuda, después de que el ministro de Inclusión, José Luis Escriva, que encabeza los trabajos para sacar adelante la medida, dijo haberse enterado por la prensa de que tenía que presentar públicamente ese anuncio junto a Iglesias.

Tras cuestionar la imagen que ha dado el Gobierno, el diputado vasco ha avisado a Iglesias de que esta cuestión "no se puede convertir en una carrera para ver quién saca la cabeza", con continuos "anuncios de medidas inmediatas".

PNV AVISA DE POSIBLES PROBLEMAS JURÍDICOS

A su juicio, ese proceder puede "poner en peligro" no solo los acuerdos necesarios para sacar adelante la medida sino también la "efectividad" de las ayudas, sobre todo en las Comunidades, como el País Vasco, donde ya existe una prestación similar. No hacerlo bien puede generar, según ha advertido, problemas jurídicos "muy importantes" o "transferencia competencial".

"Dice que no hay que tener tanta prisa. Seamos sensibles. Usted y yo no tenemos ningún problema para llegar a fin de mes, [...] pero hay gente que tiene verdadera angustia por no llegar a fin de mes", ha respondido Iglesias, después de que el diputado del PNV haya reclamado "menos prisas" y más diálogo con los socios para implementar la medida con éxito.

A este respecto, Iglesias ha reconocido que aunque es verdad que a veces la prisa "es enemiga de la eficacia", en este caso están justificadas por esa urgencia de las familias sin ingresos. "Cuando hay gente que no puede llegar a fin de mes, a lo mejor usted y yo tenemos que quitarnos horas de sueño para que esa renta mínima pueda llegar y por supuesto, trabajaremos con ustedes", ha afirmado.

IGLESIAS, AL PNV: "CONTAMOS CON USTEDES" PARA LA RECONSTRUCCIÓN

De hecho, el líder de Unidas Podemos ha traslado al portavoz del PNV que el Gobierno de coalición cuenta con su formación, tanto para sacar adelante la renta mínima como para participar en los acuerdos de reconstrucción posteriores a la pandemia del coronavirus.

"En estos acuerdos no puede faltar el partido al que representa. No se me cae ningún anillo al decir que el PNV siempre ha sabido distinguir lo importante de lo accesorio. Contamos con ustedes, señor Esteban", ha asegurado.