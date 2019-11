Iglesias ya habla de Consejos de Ministros "complejos" sin tener garantizado el nuevo Gobierno

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha garantizado unidad de Gobierno en un futuro Ejecutivo de coalición con el PSOE aunque existan discrepancias y complejidad en asuntos que puedan tratarse en los consejos de Ministros, como se vio ayer en la convalidación del decreto digital para controlar páginas web independentistas.

En declaraciones en el Congreso tras entregar sus credenciales y recoger su acta de diputado, Iglesias ha dicho que la abstención de Unidas Podemos al decreto ley que permite actuar sobre las páginas de la Generalitat y del independentismo se debió al compromiso del Gobierno socialista en funciones de introducir cambios posteriores para que se asegure una tutela judicial efectiva.

Iglesias ha negado que este voto fuera en contra de la posición de la formación morada y en respuesta a las críticas de Anticapitalistas que aseguraron que se había tragado su "primer sapo", el líder de Podemos ha dicho que "al contrario" ya que Unidas Podemos fue leal. "Al contrario, nosotros fuimos leales y muy claros. Ya dijimos que el decreto no nos gustaba porque afectaba a los derechos fundamentales y pedimos que no lo presentaran", ha explicado. Ha precisado, no obstante, que "lo de ayer era una Diputación Permanente consecuencia del resultado de las elecciones generales de abril" y ha puntualizado que el grupo parlamentario actuó con responsabilidad.

Iglesias ha sido tajante al señalar que cualquier discusión que se produzca en un Consejo de Ministros de un gobierno de coalición "será compleja" pero ha garantizado que "esta discusión se quedará en el Consejo de Ministros y fuera tendremos una posición de Gobierno". Ha reiterado que una vez que el decreto ley fue aprobado por el Consejo de Ministros su formación tenía dos opciones, o votar en contra o lograr concesiones para introducir posteriormente en el texto. El decreto ley fue convalidado gracias al voto favorable que el PP y Cs brindaron al PSOE y a la abstención de Unidas Podemos.

El viraje en la postura de Unidas Podemos se debió a que la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró que tendrá en cuenta "algunas de las propuestas" que han hecho los grupos en la Diputación Permanente y dijo que se podría seguir trabajando en estas cuestiones en la próxima legislatura. El decreto hace frente a Identicat, el registro de la Generalitat de ciudadanos catalanes, entre otras cuestiones.