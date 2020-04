Iglesias exige respeto a Vox y se niega a dedicarle "ni medio segundo"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha exigido este miércoles a Vox respeto y se ha negado a dedicarle "ni medio segundo" por emplear su tiempo del control al Gobierno a hablar de Venezuela y La Sexta cuando el país está atravesando "circunstancias difíciles".

Iglesias ha cuestionado la actitud del partido de Santiago Abascal tras la intervención de la diputada Macarena Olana, quien le ha acusado de tratar de imponer en España el modelo chavista de Hugo Chávez y de intentar ilegalizar a Vox.

"Se desacredita con la intervención que acaba de hacer. Esta Cámara y nuestra sociedad no se merece que este Gobierno dedique ni medio segundo a quien, en unas circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, dedica su tiempo para preguntar y controlar al Gobierno para hablar de Venezuela y La Sexta", ha advertido el vicepresidente segundo.

La diputada de Vox ha afirmado que la democracia se "desangra" mientras desde el Ejecutivo se está siguiendo "paso a paso" el camino de Chávez en Venezuela.

Estos pasos son, ha relatado, la destrucción de la nación a partir de una catástrofe, el control de los servicios de inteligencia y el control de los medios de comunicación -"ha prostituido TVE", ha dicho-.

A ellos ha sumado el control de la opinión, mediante la monitorización de las redes sociales a través del "ministerio de la verdad" formado por empresas privadas de verificación, y finalmente la eliminación del disidente.

"Al adversario político no pueden eliminarlo físicamente, pero no me cabe la menor duda de que van a intentar muy singularmente ilegalizar nuestra formación política", ha señalado Olona.

La diputada ha recalcado que Iglesias "no es ese cordero" que, en su opinión, intenta mostrar en el Congreso, sino "ese exaltado sectario que al grito de patria o muerte jalea a las tropas para imponer un régimen totalitario". EFE