Iglesias dice a Sánchez: si hablamos los dos "hay una posibilidad" de acuerdo

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones a sentarse ambos a trabajar por un acuerdo que explore "la posibilidad" de evitar las elecciones, una negociación que quedaría al margen de los equipos negociadores.

"Sentémonos usted y yo, y pongámonos a trabajar", le ha pedido Iglesias al socialista en el Pleno del Congreso después de que el desacuerdo en la reunión de ayer entre las delegación socialista y la de Podemos situase a España un paso más cerca de las elecciones.

Tras proponer en su primera intervención a Pedro Sánchez explorar un acuerdo aunque no sea del todo satisfactorio para ninguna de las dos partes, el líder de Podemos ha aprovechado su segundo turno de palabra en la comparecencia de Sánchez en el Congreso para proponerle que sean los dos quienes se sienten ahora a explorar un acuerdo.

Y lo ha hecho después de que Pedro Sánchez le instase a llevar a la mesa negociadora sus nuevas propuestas.

Iglesias ha considerado que si tanto él como el socialista "parten" de las propuestas que ambos hicieron en julio "todavía hay una posibilidad de no llevar al país a elecciones".

Además, el líder de Podemos le ha reprochado que desde la investidura fallida del mes de julio no le haya telefoneado ni una sola vez. "Le tendré que llamar yo", se ha quejado Pablo Iglesias.

"¿Sabe cuántas veces me ha llamado por teléfono desde la investidura fallida? Cero. Un mensaje felicitándome por mi paternidad, y se lo agradezco... ¿Pero usted cree que es serio que desde la investidura fallida no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez?", ha revelado Iglesias.

Y ha añadido que le tendrá que llamar él, aunque en su opinión ese gesto supondría "saltarse el protocolo" de que, según el líder de Podemos, es el candidato a la Presidencia quien debe buscar sus apoyos.

Pablo Iglesias ha considerado que con si ambos se sientan para tratar de llegar un acuerdo y no lo logran, "al menos que la gente no pueda estar ofendida porque no dedicamos las horas que sean necesarias para buscar un acuerdo", ha añadido.

También ha recordado Iglesias que asume que el veto a su presencia en el Consejo de Ministros forma parte de "las condiciones de posibilidad" para poder alcanzar un acuerdo.

Además, el líder de la formación morada ha asegurado que le ha aliviado escuchar que el jefe del Ejecutivo está muy interesado en formar un Gobierno, y le ha instado a mirar el camino que siguieron los presidentes socialistas autonómicos cuando pactaron coaliciones con Podemos.