Iglesias critica que Sánchez no les contactara en agosto y que quiera ir a elecciones o negociar todo al final

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tiene previsto reunirse con él el próximo 10 de septiembre para intentar alcanzar acuerdos de Gobierno, después de que no haya contactado con la formación morada "en todo agosto".

Iglesias lo ha señalado en su perfil de Twitter, donde ha criticado que Sánchez no tiene intención de mantener ningún acuerdo previo a la fecha indicada, teniendo en cuenta que una posible segunda investidura debe celebrarse entre el 17 y el 20 de septiembre. "Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos: quiere elecciones y no busca acuerdos o pretende negociarlo todo en el último minuto"", ha escrito en su perfil.

Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10.



Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos:



A) Quiere elecciones y no busca acuerdos



B) Pretende negociarlo todo en el último minuto



¿Es esto responsable? pic.twitter.com/QP7212oNc2