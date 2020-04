Iglesias condiciona los nuevos Pactos de La Moncloa a que se primen los derechos sociales de la Constitución

Sobre las ruedas de prensa en Moncloa, dice que se sentiría "mucho más cómodo" escuchando las preguntas y "viendo la cara a los periodistas"

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha condicionado la búsqueda de "un gran acuerdo" entre las fuerzas políticas para hacer frente a la crisis del coronavirus, a que este se base en los derechos sociales de la Constitución, como por ejemplo, los artículos que defienden la sanidad pública, un sistema fiscal progresivo o el que establece que "el interés general tiene que estar por encima de cualquier interés económico de determinados grupos empresariales".

"La clave del debate que hay sobre un gran acuerdo es quién paga la factura. Nosotros decimos que la factura no la pueden pagar los de siempre, no solo porque sea una injusticia, sino porque es completamente ineficaz", defiende el líder de Podemos en una entrevista en El Diario, recogida por Europa Press.

Así, al ser preguntado sobre si está de acuerdo con que se busquen los llamados nuevos Pactos de La Moncloa, Iglesias matiza que "si la Constitución española, en su dimensión más social y democrática, es el mínimo común denominador" que "vincula a todos los sectores políticos y sociales", sí cree que "ese gran acuerdo es necesario".

DUDA SOBRE SI USAR LOS PACTOS DE LA MONCLOA COMO REFERENCIA

En cuanto a usar la referencia a los Pactos de La Moncloa para hablar de este nuevo "gran acuerdo", Iglesias muestra sus reservas, en el sentido de que "la historia nunca se repite de manera lineal", y de que el contexto actual es "muy diferente" al de entonces.

"Entiendo que algunos utilicen el significante Pactos de la Moncloa. Como aficionado a la historia política, yo también vivo y me condiciona ese elemento de tratar de ver el presente con los ojos de experiencias pasadas. Pero las cosas nunca se repiten exactamente igual. Estamos en un contexto muy diferente y serán otros significantes, otras narrativas, las que definan el desafío de las generaciones que afrontan una crisis que va a cambiar por completo el mundo y nuestro país", explica.

Por ello, aunque reconoce que "ahora hay algunos que hablan de nuevos Pactos de la Moncloa", como ha hecho el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Iglesias no acuña este término en ningún momento, y prefiere hablar de un "gran acuerdo", condicionándolo, eso sí, a que esté basado en los derechos sociales de la Constitución.

Según el vicepresidente de Derechos Sociales, el momento de "transición histórico" que se está produciendo debe traer consigo un "nuevo paradigma", en el que se prime "la defensa de lo público", como la sanidad pública, los servicios sociales, los sistemas de seguridad y protección social, y "el compromiso de las grandes empresas con las bases materiales de la democracia".

Por ello, cree que si se quiere impulsar un "gran acuerdo" entre las fuerzas políticas, "todos" deben asumir que la base de ese pacto debe ser el "constitucionalismo democrático", y que los artículos "que se introdujeron precisamente para afrontar situaciones como estas son el mínimo común denominador".

POLÉMICA POR EL ARTÍCULO 128

Entre los artículos que son clave, Iglesias destaca, por ejemplo, cuando la Constitución habla de "un sistema fiscal progresivo", cuando llama a "garantizar el derecho a la vivienda", y cuando defiende "que lógicamente el interés general, especialmente en situaciones como estas, tiene que estar por encima de cualquier interés económico de determinados grupos empresariales", en referencia al artículo 128.

La defensa que ha hecho el vicepresidente segundo de este artículo, que también "reconoce la iniciativa pública en la actividad económica" y "la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general", ha provoado duras críticas por parte de la derecha. En concreto, el PP y Vox le han acusado de querer imponer su ideología comunista y de amenazar a la propiedad privada.

No obstante, el líder de Podemos ha reafirmado su apuesta por que este artículo sea el que marque el camino a seguir para hacer frente a la crisis, y así lo vuelve a poner de manifiesto en la citada entrevista. "Nos toca asumir el escudo social que representan los artículos sociales de nuestra Constitución y seguir intentando convencer a algunos sectores que siguen en una pelea que yo creo que no tiene demasiado sentido, que necesitamos que arrime el hombro todo el mundo para tener una estrategia de país", defiende.

POLÍTICAS FISCALES EXPANSIVAS

A este respecto, Iglesias insiste en varias ocasiones en la necesidad de impulsar "políticas fiscales expansivas", y asegura que, en este sentido, el Gobierno "va en la dirección correcta". "Esto ya no es un combate doméstico entre diferentes opciones políticas. Esto es un momento histórico que requiere mirar para adelante y que requiere asumir que estamos en un paradigma distinto", defiende.

"Por lo tanto, políticas fiscales expansivas que protejan la demanda, políticas de demanda agregada, son condición de posibilidad de que la crisis tenga forma de V y que no tenga forma de L. Y que, evidentemente, eso implica cambiar algunas de las reglas tradicionales, como han reconocido ya las autoridades europeas", añade.

En esta línea, asegura que aunque la "solidaridad individual hay que saludarla siempre", lo que hay que hacer es "poner el acento en un sistema fiscal redistributivo, como dice la Constitución". "El sistema fiscal tiene que ser justo y tiene que ser redistributivo. Esa es la manera en la que la solidaridad se organiza en una sociedad avanzada y en una sociedad democrática", recalca.

Por otra parte, preguntado por la polémica generada por el sistema para hacer las preguntas en las ruedas de prensa en Moncloa, que la Secretaría de Comunicación finalmente ha cambiado, para permitir preguntas directas de los periodistas por videoconferencia, Iglesias ha asegurado que él se siente "mucho más cómodo viendo la cara a los periodistas, aunque fuera a través de una pantalla y escuchando sus preguntas".

"Es verdad que hay una voluntad demostrada con hechos por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación de hacer muchas comparecencias y se recogen muchas preguntas. Pero yo me sentiría mucho más cómodo escuchando las preguntas que se me hacen y viéndole la cara al profesional que me la está haciendo", asegura.

Eso sí, defiende que "la voluntad del Gobierno" es de "plena transparencia", y que así ha quedado acreditado. "Y si los profesionales de los medios de comunicación no están a gusto con este sistema, nuestra obligación como Gobierno es cambiarla", asegura en la entrevista, que se realizó antes de que se cerrara un acuerdo entre Moncloa y las asociaciones profesionales para implementar ese nuevo sistema de preguntas.