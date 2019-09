Iglesias avisa al PSOE de que no aceptará "chantajes" tras todas sus cesiones

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este martes al PSOE de que no va a "aceptar chantajes" después de todo lo que su formación ha "cedido", y ha insistido en que la conformación de una coalición es la única vía para un acuerdo, como señalaron sus inscritos en una consulta.

En una entrevista en Carne Cruda antes de comenzar la reunión entre los equipos negociadores del PSOE y de Podemos para tratar de alcanzar un acuerdo que evite una repetición electoral, Iglesias ha opinado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "está valorando muy seriamente" repetir los comicios.

"No entiendo por qué", ha afirmado Iglesias, que apunta a un posible interés por llegar a un acuerdo con el PP o con Ciudadanos tras unas nuevas elecciones, porque "si lo que quiere es un gobierno de izquierdas no se explica su obsesión" por no alcanzar un acuerdo.

Preguntado sobre si Podemos está dispuesto a ir a elecciones en el caso de que no sea posible una coalición, ha respondido que quien ha demostrado "unilateralidad e inmovilismo" ha sido el PSOE y que "lo lógico" sería retomar ahora la negociación donde se quedó en el mes de julio, cuando Sánchez se abrió a conformar un gobierno bicolor.

"No nos quedamos tan lejos", ha reflexionado. Y ha añadido: "Hemos ido cediendo en todo pero tenemos un límite".

Sobre si prefiere ir a elecciones que apoyar a un gobierno progresista del que no forme parte, ha replicado que sería de izquierdas si Podemos no está en él, y apela a que, sin una coalición, el Gobierno sería inestable e inviable.

"Tenemos que respetar a nuestros votantes y transformar votos en medidas que cambien la vida de la gente", ha dicho Iglesias, que acusa al PSOE de haber intentado "machacar" a Podemos y de mentir sobre ellos.

El secretario general de Podemos ha defendido que "las carteras desprovistas de competencias pueden dar mucho honor" pero que a su formación le interesa el poder para cambiar la vida de la gente, y ha añadido que si las carteras no fueran importantes el PSOE no las querría al cien por cien.