Iglesias afronta "tranquilo" un debate en el que prevé "tensión" con Sánchez

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, afronta "tranquilo" el debate de mañana, al que acudirá con un tono pausado aunque preparado para los momentos de tensión con el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Según han informado a Efe fuentes de la dirección de Podemos, el candidato no está nervioso por el debate ni lleva mucho tiempo preparándolo, porque entiende que el contenido es el mismo que el de las elecciones del 28 de abril, con la salvedad de que en esta ocasión participará el presidente de Vox, Santiago Abascal.

"Y ya vimos el viernes a Espinosa de Los Monteros", apuntan las mismas fuentes en referencia al debate de los portavoces parlamentarios celebrado hace dos días y que marca el camino del debate que veremos mañana, a juicio de la formación morada.

Pablo Iglesias no tuvo agenda pública ayer sábado y ha liberado la de mañana para repasar bien su programa y no equivocarse en los datos, pero no se lo está preparando de forma sesuda porque ya lo hizo para el 28A y ha repetido los mensajes los últimos meses.

El candidato de Unidas Podemos tratará de mantenerse en un tono sosegado, como en los comicios del 28 de abril, pero inevitablemente saldrá esta vez a confrontar de una manera directa con Pedro Sánchez y el tono subirá, según la dirección del partido.

Hace seis meses ambos estaban llamados a ser socios preferentes y no lograron pactar la investidura por el desacuerdo en la formación de un gobierno de coalición que Pablo Iglesias ha situado de nuevo como condición para un acuerdo con los socialistas.

En su primer acto de campaña, Pablo Iglesias ya sugirió a sus electores que si querían dar el voto gratis al PSOE optasen por otro partido porque, dijo, él entendía cada apoyo recibido como un "mandato sagrado" para estar en el Gobierno.