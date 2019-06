Iglesias acepta un "gobierno de cooperación" en el que insiste en entrar

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mostrado este martes al líder de Unidas Podemos la voluntad de iniciar conversaciones para conformar un "gobierno de cooperación", un punto de partida con el que se ha mostrado satisfecho Pablo Iglesias, que insiste en que Podemos entre.

El secretario general de Podemos ha resumido así a los periodistas el encuentro que ha mantenido esta mañana durante poco más de una hora con Pedro Sánchez para intentar recabar el apoyo a la investidura, para lo que Podemos pide formar parte de un gobierno con representación proporcional, de acuerdo con sus 42 diputados.

"Nos han propuesto empezar a trabajar por un gobierno. Gobierno conjunto, de cooperación, de coalición... Es lo de menos. Lo importante son los contenidos, construir un gobierno plural para afrontar los grandes retos de este país", ha manifestado Pablo Iglesias tras reunirse con el presidente en funciones.

Porque, al margen del nombre propuesto por el PSOE, para Podemos lo más importante es que el Ejecutivo sea "plural" y que ambas fuerzas estén representadas de forma proporcional.

"Para nosotros un gobierno conjunto es un gobierno conjunto, se le ponga el nombre que se le ponga", ha insistido el líder de Podemos, que ha remarcado que "una mayoría social progresista quiere vernos colaborando y gobernando juntos".

A partir de ahora, habrá reuniones más discretas para ir dando forma a lo que Pablo Iglesias espera que "se traduzca en un acuerdo de gobierno conjunto y progresista para afrontar desafíos sociales".

La reunión de este martes ha transcurrido en un "tono positivo", según ha puesto de manifiesto Iglesias, que se ha mostrado convencido además de que no habrá vetos por parte del PSOE a los nombres que proponga Podemos en el eventual "gobierno de cooperación" que ambos grupos comenzarán a negociar tras la reunión mantenida hoy.

Preguntado sobre si está dispuesto a integrar a independientes en ese gobierno, en lugar de a cargos del partido, Pablo Iglesias ha insistido en que "hay dos posibilidades, una que Pedro Sánchez negociara con Rivera y con Casado... o un acuerdo con nosotros".

"No ha habido ningún veto. La época de los vetos se acabó. No concibo que el PSOE ponga encima de la mesa ningún veto, nosotros no lo haríamos", ha insistido Pablo Iglesias, que se ha mostrado convencido de que se camina en la buena dirección.

Y ha avisado también de que en los últimos días se está viendo que la derecha "no tarda ni cinco minutos" para alcanzar acuerdos de gobierno. "Sería muy decepcionante para los votantes de izquierdas que no nos pusiéramos de acuerdo y que alguien empezara a vetar", ha dicho Pablo Iglesias.

El líder de Podemos ha afirmado además que tiene la impresión de que Pedro Sánchez quiere un gobierno de izquierdas y, ha dicho, "no hay ninguna razón para pensar que esté mintiendo" y que prefiera buscar los apoyos en el PP o en Ciudadanos. "Y ahora toca trabajar para que -ese gobierno- sea una realidad lo antes posible", ha apremiado Pablo Iglesias.

La reunión en el Congreso es la primera que mantienen Pablo Iglesias y Pedro Sánchez después de que el pasado 7 de mayo ambos mostrasen en La Moncloa su voluntad de entenderse y llegar a un acuerdo estable para la legislatura.

Si Pedro Sánchez sumase a los 123 escaños del PSOE los 42 diputados de Podemos, le faltarían aún recabar los apoyos de otros grupos y todas las miradas apuntan a Compromís, PNV y PRC.